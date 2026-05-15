A diferencia de otros países que ya entregaron la lista definitiva de 26 convocados, Néstor Lorenzo mantuvo la incertidumbre y mencionó el pasado jueves 55 nombres, correspondientes a la prelista de la Selección Colombia.

Dichos futbolistas fueron notificados de su citación, mas no se les garantizó que fueran a ser los llamados definitivos para la próxima Copa del Mundo.

Néstor Lorenzo y la Selección Colombia en el amistoso premundialista ante Francia Foto: Icon Sport via Getty Images

Allí hay nombres que parecieran ser fijos, como lo son los de Camilo Vargas, James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Ríos, entre algunos otros.

Si bien el argentino pareciera que tiene clara su lista definitiva, sobre el final de la carrera rumbo al Mundial podría terminar dándose una sorpresa con alguno que no esté en las cuentas.

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En 27 días el certamen internacional estará teniendo su apertura oficial. La Tricolor debutará hasta el 17 de junio, cuando se mida a Uzbekistán en México.

Si bien queda un mes para el debut, al seleccionador nacional le corresponde informar al país, a los organizadores del torneo y al público en general la nómina de 26 con los que vaya a enfrentar al Mundial.

¿Cuándo lo hará oficial?

Justo esa es la pregunta que aún ronda entre los aficionados, pero por lo que se ha podido conocer, ya hay una respuesta algo más concreta. Del fin del mes e inicio del otro, dicho anuncio oficial de los convocados no pasaría.

Se apunta más a que sea el 2 de junio próximo, luego de haber jugado el amistoso que está previsto para el día 1 del mes siguiente ante Costa Rica, en El Campín de Bogotá.

Néstor Lorenzo en rueda de prensa dando la prelista de Selección Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Dicho compromiso será el cierre del campamento al que entra este fin de semana la Selección de Mayores en busca de ultimar detalles para el reto que se avecina.

Una vez el amistoso con los centroamericanos se produzca, la Tricolor deberá viajar a la sede mundialista para otro juego de preparación, este ante Jordania el 7 de junio, donde ya contará solo con los 26 del listado definitivo.

Prelista de 55 anunciada por Néstor Lorenzo

Arqueros (6): Kevin Mier, Álvaro Montero, Mosquera Marmolejo, David Ospina, Aldaír Quintana, Camilo Vargas.

Defensas (17): Álvaro Angulo, Santiago Arias, Cristian Borja, Juan David Cabal, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Junior Hernández, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Yerson Mosquera, Daniel Muñoz, Edier Ocampo, Andrés Román, Johan Romaña, Davinson Sánchez.

🎥 "Falcao estaría, lo que representa Falcao para el fútbol, lo quiero tener siempre, " Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia de Mayores.#LaSeleNosUne🇨🇴

🔴 En vivo, aquí: https://t.co/uuymvgHVZY pic.twitter.com/1PiW6dc76A — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 14, 2026

Mediocampistas (18): Jhon Arias, Yaser Asprilla, Jordan Barrera, Wilmar Barrios, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Juan Guillermo Cuadrado, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Solís, Richard Ríos, James Rodríguez.

Delanteros (14): Rafael Santos Borré, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Edwuin Cetré, Jhon Córdoba, Jhon Durán, Andrés Gómez, Juan Camilo Hernández, Stiven Mendoza, Luis Suárez, Sebastián Villa, Neiser Villarreal, Kevin Viveros y Luis Díaz.

Sebastián Villa besando el escudo de Independiente Rivadavia. Foto: Getty Images

Múltiples sorpresas hubo en el extenso listado de jugadores que mencionó Lorenzo en rueda de prensa; empezando por lo de Sebastián Villa, siguiendo por la reaparición de Juan Guillermo Cuadrado, así como el primer llamado de Juan Manuel Rengifo.