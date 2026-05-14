Fútbol

Juan Guillermo Cuadrado regresa a la Selección Colombia: el ‘palo’ de Néstor Lorenzo para el Mundial

El jugador de 37 años viene de descender con el Pisa en la Serie A.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

14 de mayo de 2026 a las 10:24 a. m.
Néstor Lorenzo, Amaranto Perea y Juan Guillermo Cuadrado. El cuerpo técnico de Selección Colombia no volvió a tener en cuenta al jugador, hasta ahora, su nombre resuena la prelista.
Néstor Lorenzo, Amaranto Perea y Juan Guillermo Cuadrado. El cuerpo técnico de Selección Colombia no volvió a tener en cuenta al jugador, hasta ahora, su nombre resuena la prelista. Foto: Getty Images / captura video de ESPN

Una de las caras más reconocidas de la selección Colombia del siglo XXI es el ‘panita’ Juan Guillermo Cuadrado. Jugador que supo defender la amarilla, azul y roja en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, además de ser uno de los pocos jugadores nacionales en marcar en más de un campeonato del mundo.

La sorpresa de la prelista de Néstor Lorenzo es la presencia del jugador del fútbol italiano, quien jugó su último partido con la Selección el 8 de septiembre de 2023 en lo que fue un cómodo triunfo frente a Venezuela.

Noticia en desarrollo...