Una de las caras más reconocidas de la selección Colombia del siglo XXI es el ‘panita’ Juan Guillermo Cuadrado. Jugador que supo defender la amarilla, azul y roja en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, además de ser uno de los pocos jugadores nacionales en marcar en más de un campeonato del mundo.

La sorpresa de la prelista de Néstor Lorenzo es la presencia del jugador del fútbol italiano, quien jugó su último partido con la Selección el 8 de septiembre de 2023 en lo que fue un cómodo triunfo frente a Venezuela.

Noticia en desarrollo...