“Me voy triste. Colombia es un tesoro”, el carismático embajador británico George Hodgson se despide del país en SEMANA

SEMANA: Usted nos recibe en la residencia de la embajada justamente el último día que estará en Colombia tras cuatro años de periodo como embajador. ¿Cómo se siente?

George Hodgson: Con mucha nostalgia. Una mezcla de cansancio y nostalgia. Es triste salir de un país tras cuatro años, y aún más de un país como Colombia, que ha sido tan acogedor y tan rico en todos los sentidos. Fueron cuatro años maravillosos, realmente un gran privilegio.

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SEMANA: Se convirtió en el embajador más visible en redes sociales, un influencer. ¿Por qué se lanzó así a Instagram?

G.H.: (Se ríe). Realmente, creo que ha sido muy fácil porque Colombia es un país sumamente abierto y los colombianos son superacogedores. Es muy fácil conectarse con algo tan chévere y bonito, y es lo que hemos intentado hacer a través de las redes: buscar y crear puentes entre Colombia y el Reino Unido.

George Hodgson dijo que algo que le gusta mucho de Colombia es su espíritu positivo. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

SEMANA: Habla de Colombia con mucho amor y se ve que la pasó genuinamente feliz. ¿Qué le gustó tanto?

G.H.: Lo que me gusta tanto de Colombia es su espíritu positivo. Ha sido un gran privilegio ser, de alguna manera, un espejo de ese espíritu, buscando todas las cosas bonitas, que son realmente muchas, e intentando conectarme con eso. Contar esas historias y explicar por qué son importantes para ambos países.

SEMANA: Cuentan que conoció Colombia mejor que muchos de nosotros y solo le faltaron tres departamentos. ¿Qué lugar lo cautivó?

G.H.: Nuestra agenda nos llevó a todas partes. Me siento muy afortunado de haber podido recorrer los departamentos, pero me falta mucho por descubrir. Decir que conozco un departamento por haber ido una o dos veces sería demasiado; cada uno es un tesoro en sí mismo. Pero conectarse con la gente y experimentar cosas únicas fue increíble. Por ejemplo, nos invitaron a Nabusímake para aprender sobre la cultura del “corazón del mundo”.

SEMANA: El Reino Unido ha sido relevante en la conservación de ecosistemas como la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde está Nabusímake. ¿Fue su prioridad esa agenda?

G.H.: Sí. La naturaleza en Colombia es fundamental para el planeta. Estamos hablando de uno de los países más biodiversos del mundo, con una porción muy importante de la Amazonía. Tiene activos vitales para el mundo, pero aún más importantes para Colombia misma. Todo está conectado. De las lluvias en la región andina depende la protección del bosque amazónico. Existe cada vez más conciencia de esa dependencia a nivel global, especialmente si miramos los incendios terribles que se viven en Europa. El trabajo por la protección ambiental y los recursos naturales ha sido un pilar fundamental en nuestra agenda de cooperación, respaldado ampliamente por el Gobierno entrante y saliente. Esperamos seguir profundizando en este aspecto junto con temas de seguridad y el apoyo a la implementación de los acuerdos de paz, que sigue siendo un compromiso estructural e internacional crucial.

Hodgson aseguró que los colombianos son bienvenidos en el Reino Unido. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

SEMANA: ¿Qué puntos tienen en común ambos países?

G.H.: Compartimos valores fundamentales, como la democracia, la soberanía y los derechos humanos, lo cual es vital en un mundo globalmente competitivo. Además, el Reino Unido es una tierra de oportunidades. Trabajamos fuertemente en educación; por ejemplo, el Reino Unido es el primer destino elegido por los beneficiarios de Colfuturo debido a la calidad de sus universidades. El Reino Unido es la quinta economía mundial, Londres es uno de los centros financieros más importantes del mundo y somos líderes en emprendimiento e innovación. Y, en este contexto, tenemos múltiples intercambios en términos económicos, pero también de la cultura, el deporte, como la Premier League, la música y el turismo.

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SEMANA: ¿Hay alguna esperanza de que se suprima de nuevo la visa?

G.H.: Los colombianos son bienvenidos en el Reino Unido. Lastimosamente, tuvimos que reintroducir el requisito de visa debido al abuso del sistema que detectamos en su momento. No quisiera crear falsas expectativas sobre un cambio a corto plazo.

SEMANA: ¿Qué le produce orgullo del trabajo que realizó?

G.H.: Me siento orgulloso, más que todo, del equipo de la embajada. He tenido el privilegio de ser la cara visible durante estos cuatro años, pero una embajada es un equipo conformado por británicos y, sobre todo, por colombianos supertalentosos, comprometidos, trabajadores y con grandes ideas. En términos personales, hace nueve meses nació nuestro cuarto hijo aquí en Colombia. Así que tenemos a dos “colombianos” en la familia: él y Pacho, el perro. Tenemos esa conexión afectiva y humana permanente.

George Hodgson manifestó que se siente orgulloso del equipo de la embajada. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

SEMANA: ¿Cómo le va a contar a Alfred que nació acá en Colombia?

G.H.: Por ser hijo de diplomático, él no puede tener la nacionalidad por pasaporte, pero sí de corazón, por supuesto. En algún momento aprenderá español con colombianismos y tendremos que volver con él para que conozca su país, su gente y parte de sus raíces. Mi esposa es francesa y yo, británico, así que ya tiene una mezcla cultural a la que se suma este tercer elemento tan bonito.

SEMANA: ¿Y cuál es la historia de Pacho, que, por cierto, salía bastante en las redes de la embajada?

G.H.: Pacho representa una combinación colombo-británica muy especial. Es un perro colombiano y lo adoptamos hace cuatro años siendo un cachorro, pero es de una raza británica: springer spaniel. Representa esa mezcla de culturas. Pacho es parte de la familia y viene con nosotros a Londres.

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SEMANA: ¿Qué significó que sus cuatro hijos vivieran esta experiencia en Colombia?

G.H.: Yo crecí en Londres hasta los 18 años, y, evidentemente, para los niños viajar por el mundo es una experiencia distinta. Le estoy muy agradecido a mi esposa por su flexibilidad y por haberme acompañado a donde fuera. Para los niños, conocer esta cultura y hacer amigos colombianos de por vida ha sido maravilloso; ya están haciendo planes para verse en el Reino Unido o para volver. El trabajo nos permitió viajar bastante, pero también intentamos descubrir la riqueza de este país en familia.

George Hodgson asegura que una relación diplomática es un tema de largo plazo y no depende del gobierno de turno. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

SEMANA: Usted disfrutó mucho la cultura, la música, la fiesta colombiana. Lo vimos en varias publicaciones con Shakira.

G.H.: La música ha sido un tema muy particular en estos cuatro años. Shakira encarna realmente ese biculturalismo: no hay nadie más orgullosamente colombiana que ella, quizás la mejor embajadora del país en el mundo, pero también aprendió inglés desde muy joven y canta en ambos idiomas. Además, es barranquillera. Nosotros, a través del British Council y en trabajo con la Alcaldía de Barranquilla, tenemos un programa de bilingüismo con la apuesta de que se convierta en una ciudad bilingüe para 2030, mejorando la calidad de la enseñanza del inglés en todos los colegios públicos.

SEMANA: Cambiando de tema, a usted le tocó vivir el giro de Colombia a la izquierda. ¿Cómo le fue con el Gobierno de Gustavo Petro?

G.H.: Una relación diplomática es algo sumamente amplio. La relación con el Gobierno saliente y entrante es vital, pero estamos hablando de una historia de más de 200 años, que celebramos recientemente. Es una relación de largo plazo entre Estados que trasciende a los Gobiernos centrales: abarca las autoridades locales, las instituciones, la fuerza pública, los empresarios y la sociedad civil. Es una construcción entre pueblos que seguirá fortaleciéndose con cualquier Gobierno que esté al mando.