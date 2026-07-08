¿Qué tan viable es que las visas a Estados Unidos y Reino Unido sean abolidas en el Gobierno De La Espriella? Responde el canciller Omar Bula Escobar

Omar Bula Escobar, canciller designado en el Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, habló con El Debate de SEMANA.

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En el marco de la entrevista, el nuevo jefe de la diplomacia fue consultado por la posibilidad de que las visas de turismo para ingresar a los Estados Unidos y al Reino Unido sean abolidas en el nuevo Gobierno.

Estados Unidos nunca ha quitado la solicitud de diversas visas a los colombianos, mientras que Reino Unido llegó a levantarla y luego dio marcha atrás; volvió a colocarla cuando Roy Barreras era el embajador de Colombia en ese territorio.

Los colombianos quedaron sin visa al Reino Unido desde el 9 de noviembre de 2022 hasta el 24 de diciembre de 2024. En ese momento, Barreras fue certeramente cuestionado, pues se veía más en Colombia haciendo política que en ese país adelantando las gestiones diplomáticas a favor de los ciudadanos.

“A uno le toca a veces bailar con la más fea. Y, claro, fue una decisión brutal. Hay que ser muy bruto para que esta ola de derecha en el mundo migratoria, que desprecia a los latinos, que piensa que son una peste; lo que está pasando en los Estados Unidos, en Alemania, en Francia, donde ponen muros, les cierran las puertas a la gente que está intentando salir adelante y creen que con eso resuelven problemas sociales. No resuelven nada”, dijo Barreras en aquel momento.

Además, Barreras agregó: “Yo tengo que reconocer que es una ciudad muy bella, culturalmente muy hermosa, tuve la mejor relación posible con sus funcionarios, pero, cuando llegué, el primer día, me dijeron que nos iban a poner visa. Logramos aplazar esa decisión un año; sin embargo, cayó en una elección, en la trampa. Keir Starmer (primer ministro del Reino Unido) prometió en campaña mano dura y entonces castigó a cerca de 14 países, entre ellos Colombia. Un gran error porque Estados Unidos y Europa crecieron gracias a los migrantes. El gringo ya no tiene quien le cuide al bebé. Esta cosa de odiar al otro es un error y el gobierno británico cayó en eso”.

Ahora, ¿hay esperanza de que esas visas queden abolidas en el nuevo Gobierno, teniendo en cuenta la buena relación de De La Espriella con los mandatarios de esos países?

“Todo depende de cuánto confían en nosotros. Nosotros tenemos que darle confianza al mundo. Hay que reconstruir la confianza en Colombia. Eso implica, obviamente, todo lo que hemos hablado de reestructurar y modernizar el servicio exterior, pero también las acciones de otros ministerios y de la economía”, señaló Bula Escobar, sobre la posibilidad de que un colombiano pueda volver a entrar al Reino Unido solo con el pasaporte.

Según el canciller designado, “hay muchos estigmas. Yo sé que eso sucedió. Yo lo sufrí personalmente cuando estaba de diplomático y no diplomático. No era muy agradable y cada vez es menos agradable viajar en el mundo como colombiano”.

En cuanto a la visa de turismo a Estados Unidos, anotó: “Debe ser el objetivo, que nosotros seamos bien recibidos y puertas abiertas en el mundo entero. Tenemos que abrirnos al mundo. Nosotros estamos listos para abrirnos al mundo desde que, obviamente, cumplan nuestras condiciones. Repito, siempre en línea con nuestros intereses”.

Vea la entrevista de SEMANA con Omar Bula Escobar, nuevo canciller en el Gobierno De La Espriella:

Mientras que el gobierno de Donald Trump ha puesto mano dura sobre los inmigrantes ilegales, aquellos que no tienen visa, el Reino Unido anunció cambios desde febrero de 2026. “¡Viaja de forma más simple y segura al Reino Unido con las nuevas e-visas! Desde el 25 de febrero, las e-visas sustituirán las viñetas adhesivas en los pasaportes y podrás acceder a ellas en cualquier momento y en cualquier lugar”, señaló la Embajada Británica en Colombia.

El nuevo Gobierno De La Espriella asumirá el 7 de agosto de 2026 y estará en el poder hasta el 7 de agosto de 2030.