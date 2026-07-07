Carlos Alonso Lucio: “Ha habido una permisividad y una complicidad de Gustavo Petro con las organizaciones criminales”

Carlos Alonso Lucio, gerente programático del presidente electo Abelardo De La Espriella, habló con El Debate, de SEMANA.

Lo hizo luego de que la labor de empalme entre el gobierno entrante y el gobierno saliente se suspendiera por múltiples diferencias. Germán Ávila, ministro de Hacienda del gobierno del presidente Gustavo Petro, mencionó entre sus razones para no seguir con el empalme declaraciones de Lucio que consideraron ofensivas en el Ejecutivo.

Vea la entrevista completa con Carlos Alonso Lucio, gerente programático del presidente electo Abelardo De La Espriella:

En el marco de la entrevista, Lucio señaló a Petro de ser cómplice de las organizaciones criminales.

“Es decir, es que aquí, sin lugar a dudas, ha habido una connivencia y una permisividad y una complicidad de Gustavo Petro con las organizaciones criminales. Hay una, por ejemplo, a la que, a mi juicio, el periodismo ha debido ponerle mucho más cuidado. Cuando Gustavo Petro hace expulsar a Colombia del Grupo Egmont, que es el acuerdo internacional contra el lavado de activos. Ese día había un paro de transportes en Colombia y anunció una alocución presidencial. Todo el mundo esperaba que hablara del paro camionero y resulta que él sorprendió mostrando un documento que era confidencial de esa organización internacional, nada más ni nada menos que contra el lavado de activos. Una de las herramientas de cooperación internacional contra el crimen organizado“, señaló.

“Y Gustavo Petro sale muy orondo, muestra eso para hacer expulsar a Colombia de esa organización y para prácticamente hacerle el favor al crimen organizado. Eso merece ser investigado, nacional e internacionalmente”, agregó.

“O, cuando, por ejemplo, Gustavo Petro publicó en un trino las coordenadas de la ubicación de un campamento, abortando una operación que tenía que ser protegida en términos de su información por obligación constitucional y por deber constitucional. Entonces, aquí han ocurrido muchas cosas”, agregó Lucio.

Al consultarle si Estados Unidos sí tendría un interés en investigar judicialmente a Gustavo Petro, el gerente programático respondió: “No, yo no conozco esa información. Lo que sí digo es que hay cosas que son evidentes de la complicidad de Gustavo Petro con el crimen organizado internacional. Eso es real. Acabo de ponerte un ejemplo de haber hecho expulsar a Colombia del organismo más importante de cooperación contra el lavado de activos”.

“Entonces, mira, él se inventa pataletas y cosas de esas, Gustavo Petro, pero realmente lo que los tiene desesperados es el empalme anticorrupción”, aseveró, al decir que Petro fue corrupto. “Evidentemente. Es más, yo estuve al frente del Arca de Noé, que fue el proceso de empalme que se organizó desde hace 8, 9 meses. Y te digo la verdad, tenemos un catálogo de hechos de corrupción que serán trasladados a la justicia colombiana”, acentuó.

Al consultarle si los presuntos hechos de corrupción lo comprometen directamente, al presidente Petro, Lucio dijo: “A él y a funcionarios de su gobierno. Además, porque él es el responsable del gobierno. De hecho, que si Gustavo Petro ha delinquido, pues te estoy mostrando una denuncia que presenté el 11 de diciembre de 2023 contra Gustavo Petro. Es que esto no es nuevo. Por eso es tan inaudito y tan incoherente que salga él a decir que es que se acaba de enterar de que yo pienso que él es un delincuente. Lo he dicho en los Cívicos Live de todos los miércoles, lo vengo diciendo desde hace años. Lo denuncié penalmente. Si lo denuncié es porque creo que delinquió. Y eso tiene más de dos años y medio”, insistió.

“Pero además hay otra cosa, siendo candidato, el presidente Abelardo, el 5 de noviembre, fue él personalmente a la Comisión de Acusaciones y acusó a Gustavo Petro por el delito de traición a la patria”, aseveró.