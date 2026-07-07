Abelardo De La Espriella suspende el empalme con el Gobierno de Gustavo Petro: “Pretende destruir a Colombia”

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este martes la suspensión “inmediata” del proceso de empalme con el Gobierno saliente, al asegurar que la administración que está por terminar su mandato “pretende destruir a Colombia” con sus decisiones y actuaciones.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, De La Espriella informó que impartió instrucciones al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, para detener de manera inmediata las reuniones y actividades relacionadas con la transición entre ambos gobiernos.

“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo”, escribió el mandatario electo, quien además calificó a la administración saliente como un gobierno que busca “destruir a Colombia”.

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La Casa de Nariño es la residencia oficial del presidente de Colombia y la sede principal del Gobierno. Foto: Colprensa

Según De La Espriella, su decisión responde al deber de “proteger los intereses de la Nación” y garantizar que la transición presidencial se adelante de forma “seria, transparente y al servicio de los colombianos”. En ese sentido, aseguró que no está dispuesto a “legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”.

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Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella. Foto: AFP / SEMANA

El anuncio marca un nuevo episodio en el creciente choque entre el presidente electo y el Gobierno saliente, luego de varios días de tensiones políticas por decisiones adoptadas durante las últimas semanas de la actual administración y por las críticas que ha expresado el nuevo mandatario frente al estado en que, según él, recibirá el país.

De La Espriella también anticipó que durante la mañana realizará una declaración para explicar en detalle las razones que motivaron la suspensión del empalme y las medidas que, según indicó, adoptará de manera inmediata.

De izquierda a derecha: Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro. Foto: SEMANA y Colprensa, respectivamente.

La decisión genera expectativa sobre el desarrollo de la transición presidencial y sobre el mecanismo que utilizará el gobierno entrante para acceder a la información necesaria de cara a la posesión del próximo 7 de agosto.