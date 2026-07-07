Murió JJ Pinilla, reconocido periodista: así lo despidieron excompañeros de ‘Noticias Caracol’

En la noche del lunes 6 de julio, se confirmó el fallecimiento del periodista John Jairo ‘JJ’ Pinilla, reconocido por su amplia trayectoria en el periodismo económico y por haber integrado el equipo de Noticias Caracol durante 16 años.

El comunicador falleció a los 63 años en la ciudad de Bogotá, dejando una destacada carrera de más de tres décadas en los medios de comunicación, en la que se consolidó como uno de los profesionales más destacados en temas económicos y judiciales.

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Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, diferentes periodistas y personas del gremio han expresado mensajes de condolencias y reconocimiento a su legado, recordándolo como un profesional que dedicó gran parte de su vida al ejercicio responsable de la información.

Noticias Caracol despidió al periodista con una nota especial:

En medio de la transmisión en vivo del Noticiero de Caracol, el periodista Pablo Arango confirmó la muerte de su colega y compartió el dolor que les generó a sus excompañeros el enterarse de la noticia.

El pasado 11 de octubre de 2024, el equipo de Noticias Caracol le hizo un homenaje al periodista con motivo de su jubilación, ya que durante sus últimos 16 años de carrera integró la redacción y se convirtió en un referente para sus compañeros por su experiencia y profesionalismo. Este fue presentado como muestra de agradecimiento por su labor.

En medio de la recopilación de sus mejores trabajos de investigación y de su dedicación al oficio del periodismo, varias figuras representativas de Noticias Caracol compartieron lo importante que fue su apoyo, tanto en el ámbito personal como en el laboral.

Alberto Medina, subdirector de Noticias Caracol: “JJ es la mejor combinación de periodismo y amistad porque, de verdad, durante toda la vida periodística que he compartido con él, más de 30 años, he encontrado a una persona que es capaz de darlo todo por los amigos y, al mismo tiempo, es capaz de darlo todo por el oficio”.

Henry González, editor económico de Noticias Caracol: “JJ Pinilla es una de las personas con mejor corazón, una de las personas más serias, más responsables, más rigurosas que he conocido, no solamente en su ámbito profesional, sino en su ámbito personal. Creo que nos deja muchas enseñanzas”.

Pilar Schmitt: “JJ Pinilla de mi corazón, que en paz descanse, gran ser humano, familiar y gran profesional”.

Diva Jessurum: “Tengo un dolor enorme en mi corazón. Cuando era niña veía a Jota Jota en TV, en el noticiero nacional, y quería ser como él; años más tarde no podría creer que compartiría redacción con él. Jota Jota era muy buen reportero, de los de verdad, verdad, y eso me generaba una emoción indescriptible”.

¿Cómo fue la carrera de JJ Pinilla?

Nacido en Manizales, John Jairo Pinilla estudió periodismo en la Fundación Universitaria INPAHU. Desde los primeros años de su carrera, enfocó su trabajo en las áreas de economía y legislación, especialidades que marcaron su recorrido profesional.

Hizo parte de importantes medios de comunicación del país como RCN Radio, el Noticiero Nacional, 24 horas, El Tiempo y Noticias Caracol.