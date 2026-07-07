Horóscopo de Nana Calistar para hoy, 7 de julio de 2026: el mensaje que podría cambiar su destino

La astróloga Nana Calistar compartió sus predicciones de este martes 7 de julio de 2026 para quienes buscan una guía sobre el amor, el dinero, la salud y el trabajo.

Como es habitual, sus mensajes están dirigidos a los 12 signos del zodiaco e incluyen consejos para afrontar decisiones importantes, aprovechar nuevas oportunidades y dejar atrás situaciones que podrían estar frenando el crecimiento personal.

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Aries (21 de marzo – 19 de abril)

“Deja de hacerte bolas con pensamientos sobre situaciones que no existen. Esta semana el destino te va a poner varias pruebas para ver si de verdad ya aprendiste de tus fregaderas o si vas a volver a tropezarte con la misma piedra nomás porque te guiñó un ojo”.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

“Es momento de dejar de cargar situaciones que no son tuyas, pues mientras tú te preocupas por todos, nadie se preocupa por preguntarte cómo amaneciste o si también necesitas que te echen la mano. Es momento de dejar eso que no te aporta y comenzar a ver por ti”.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

“Deja de hacerte el fuerte cuando no tienes que hacerlo. No todo se resuelve diciendo ‘no pasa nada’, porque sí pasa, y cuando te tragas todo, tarde o temprano acabas explotando con quien menos culpa tiene. Prioriza la calma y prevé situaciones que podrían empeorar por tus malas reacciones”.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

“No estás para quedar bien con todo el mundo, pues mientras tú te preocupas por los demás, hay quienes solo se aprovechan de ti y buscan verte caer. No naciste para cargar culpas ajenas ni para andar remendando relaciones donde solo tú eres quien pone el esfuerzo”.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

“Deja un poco de lado este orgullo que te caracteriza, pues hay ocasiones en que, por no ceder un poco, terminas perdiendo todo, y luego te arrepientes. Esta semana la vida te va a demostrar que reconocer un error no te hace menos fuerte; al contrario, habla de alguien que ya maduró”.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

“Es momento de que te des cuenta de que no lo puedes controlar todo, no estás para acomodar la vida de los demás y hay cosas que, por más tiempo que les dediques, no van a salir como tú lo esperas. Toma las cosas con calma y ponte atento a las señales que se avecinan”.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

“No estés pidiendo opiniones en todos lados; al final, recibir tantas recomendaciones terminará afectando tu enfoque sobre lo importante. Esta semana vas a entender que no necesitas la aprobación de nadie para tomar decisiones que afectan tu vida”.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

“Debes entender que no puedes resolver todo tú solo. Has querido cargar con problemas, preocupaciones y responsabilidades que ni siquiera te corresponden, y luego te preguntas por qué andas de malas, cansado o con ganas de mandar a todo mundo muy lejos; es momento de soltar lo que no aporta”.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

“Comprende que los problemas no desaparecen por ignorarlos; al contrario, es momento de dejar de darles vueltas a las cosas y poner acción. Es ahora que debes aprender que la tranquilidad no llega cuando escondes los problemas debajo del tapete, sino cuando te armas de valor y los enfrentas”.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

“Aprende a soltar y comprende que no todo lo puedes resolver, pues tras tanto intentar controlar todo, no logras disfrutar de la calma que tanto te hace falta. La vida no se trata de vivir apagando incendios ajenos mientras los tuyos se quedan echando humo”.

Los seguidores del horóscopo pueden encontrar respuestas en las predicciones de Nana Calistar para hoy. Foto: captura de pantalla tomada de twitter @NanaCalistar

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

“Es momento de poner acciones en aquellas decisiones que hace unos meses habrías tomado sin pensarlo dos veces, y todo porque permitiste que personas llenas de inseguridades sembraran dudas donde antes había confianza. Confía en tu intuición y estate atento a las señales”.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

“No puedes seguir viviendo en el “¿y si hubiera…?”. Es momento de priorizar el “aquí y ahora”, porque mientras tú sigues dándole vueltas a decisiones del pasado, la vida ya te puso enfrente nuevas oportunidades y ni las has visto por andar viendo el retrovisor".

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.