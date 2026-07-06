Walter Mercado: números de la suerte para el 7 de julio; cifras ganadoras para jugar la lotería

Cada día, miles de personas apuestan su dinero por medio de los juegos de azar; para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas que, de ser las correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.

Para el martes 7 de julio, su sobrina Betty B. Mercado destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Debe dejar atrás las idealizaciones y observar la realidad con mayor objetividad. La intuición estará especialmente fortalecida, aunque será importante actuar con paciencia antes de tomar decisiones relevantes.

Números de la suerte: 7, 19 y 44.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Será un momento para cuestionar aquello que realmente brinda estabilidad. Aunque podrían surgir sentimientos de nostalgia, también aparecerán respuestas que permitirán avanzar con mayor seguridad.

Números de la suerte: 5, 22 y 31.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Los recuerdos y las ideas del pasado volverán para ofrecer nuevas perspectivas. La jornada favorecerá la escritura, la reflexión y el análisis antes de tomar decisiones importantes.

Números de la suerte: 14, 27 y 36.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Viejas emociones podrían reaparecer, pero también llegará la oportunidad de sanar heridas y comprender situaciones que antes generaban incertidumbre.

Números de la suerte: 9, 16 y 40.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El tránsito planetario permitirá identificar cuáles relaciones aportan realmente al crecimiento personal y cuáles solo generan falsas expectativas. Será un día para proteger la energía propia.

Números de la suerte: 1, 20 y 33.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La influencia de Neptuno ayudará a flexibilizar la manera de ver las cosas y potenciará la creatividad. También favorecerá el contacto con el mundo interior.

Números de la suerte: 4, 19 y 28.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La imaginación y la intuición estarán especialmente activas. Un talento olvidado o un proyecto pendiente podría volver a despertar el entusiasmo.

Números de la suerte: 6, 24 y 39.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intuición se intensificará y permitirá descubrir verdades que permanecían ocultas. Será un momento propicio para transformar aspectos importantes de la vida.

Números de la suerte: 8, 17 y 42.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La reflexión sobre las propias creencias abrirá paso a una comprensión más profunda de los objetivos personales y espirituales.

Números de la suerte: 3, 12 y 30.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El tránsito favorecerá la claridad para tomar decisiones económicas y emocionales, dejando atrás patrones que ya no resultan beneficiosos.

Números de la suerte: 10, 25 y 34.

Horóscopo y números de la suerte. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Será una jornada para diferenciar los sueños alcanzables de las ilusiones. La sensibilidad y la honestidad consigo mismo marcarán el camino.

Números de la suerte: 11, 21 y 38.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Neptuno, su planeta regente, potenciará la intuición y traerá revelaciones importantes sobre el futuro. La confianza en el instinto será clave durante este día.

Números de la suerte: 13, 26 y 41.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.