Novia de Simón Brand se pronunció sobre ataques a su relación y reveló un particular detalle: “Es necesitar un villano”

Simón Brand y Claudia Bahamón volvieron a captar la atención del público por novedades relacionadas con sus vidas personales. Aunque su separación marcó el fin de una de las relaciones más reconocidas del entretenimiento colombiano, ambos han optado por mantener un perfil reservado y evitar pronunciarse públicamente sobre el tema.

Claudia Bahamón reapareció en fotos con Simón Brand por fecha especial que involucra a su hijo: “Te amamos”

Con el paso de los meses, el director de cine ha sido visto en diferentes ocasiones junto a Jimena Rugeles, quien actualmente es su pareja. Las apariciones de ambos en eventos y publicaciones en redes sociales han despertado el interés de los seguidores, que han querido conocer más sobre la diseñadora.

La diseñadora, quien también mantiene una activa presencia en Instagram, ha compartido imágenes de algunos de los viajes que ha realizado junto a Brand, fotografías que han recibido numerosos comentarios por la complicidad y cercanía que reflejan como pareja.

En las últimas horas, la diseñadora volvió a llamar la atención tras compartir una nueva publicación relacionada con el cineasta. En la imagen, una selfie tomada de manera casual, dejó ver el buen momento que atraviesa su relación, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores y que volvió a generar múltiples reacciones en redes sociales.

Según quedó registrado, Jimena Rugeles realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en la que recibió una consulta sobre su relación con Simón Brand. Un usuario le preguntó cómo manejaba los comentarios negativos que recibía por su relación, teniendo en cuenta la ruptura del cineasta con Claudia Bahamón.

“¿Cómo sobrellevas tanta opinión venenosa y malintencionada sobre tu relación?”, escribió una persona en la casilla.

La modelo no se quedó callada y puntualizó que para ella no era problema alguno lo que decían terceros sobre su historia de amor, ya que simplemente seguía con su vida.

“Si ustedes vieran cómo me levanto y me acuesto todos los días, entenderían lo fácil que es sobrellevarlo”, comentó.

Allí aseguró que un detalle particular de muchas personas era que buscaban un villano en las situaciones, lo que contribuía a que todo tomara un sentido distinto.

“Y entender lo elemental que es necesitar un villano para que el ídolo permanezca intacto, ayuda también”, aseguró.

Jimena Rugeles, novia de Simón Brand Foto: Instagram @jimenarugeles

Finalmente, Jimena Rugeles afirmó que estaba muy feliz con su noviazgo, e ignoró a quienes intentaban ofenderla o criticarla sin conocer realmente cómo sucedió todo.