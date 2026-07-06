¿Quién es Erling Haaland? Edad, cuánto mide y la fortuna del goleador de Noruega

El Mundial 2026 sigue avanzando y se acerca a los cuartos de final, cumpliendo con los últimos encuentros de octavos para definir quiénes pasan a la etapa decisiva por la semifinal.

Ella es Gabrielle, la hermana de Erling Haaland, famoso futbolista noruego; su parecido es impresionante

Esta cita deportiva ha causado toda clase de reacciones en el público, precisamente por lo inusual y sorpresivo que ha sido todo. Grandes equipos quedaron por fuera, mientras que otros avanzan a paso firme con el desempeño de sus integrantes.

Uno de los que ha captado la atención del escenario internacional fue Erling Haaland, delantero de Noruega, el cual ha conquistado con su trabajo, su desempeño y su carrera en las canchas.

Más allá de su inolvidable imagen, el europeo ha cautivado con sus declaraciones deportivas, sus comportamientos con diferentes personas y con contenidos que salen a la luz, mostrando el tipo de personalidad que tiene.

¿Quién es Erling Haaland?

Erling Haaland es una de las grandes figuras del Mundial 2026, siendo conocido por el rol de líder en la selección de Noruega. Su potencia física, su habilidad con el balón y su destreza en la cancha ayudaron a que el equipo avanzara.

El noruego nació en Inglaterra, pero se mudó a Bryne, Noruega, forjando su camino en dicha ciudad, donde fue entrenando para ser el futbolista que es actualmente.

El vínculo de Haaland con el deporte comenzó desde muy pequeño gracias a su entorno familiar. Su padre, Alf-Inge Haaland, fue futbolista profesional y se desempeñó como defensor en equipos ingleses como Leeds United y Manchester City. Además, representó a la selección de Noruega en el Mundial de Estados Unidos 1994, donde el combinado nacional alcanzó los octavos de final.

Por otro lado, su madre, Gry Marita Braut, también desarrolló una destacada carrera deportiva. Fue atleta de alto rendimiento y compitió en la disciplina de heptatlón, lo que convirtió al actual goleador en el heredero de una familia con una fuerte tradición en el deporte de élite.

Cabe destacar que Haaland brilló en el Manchester City, bajo la dirección de Pep Guardiola, logrando más de 160 goles.

Erling Haaland Foto: AP Photo/Charles Krupa

¿Cuántos años tiene, cuánto mide y cuánto pesa Erling Haaland?

Erling Haaland nació el 21 de julio de 2000, por lo que actualmente tiene 25 años. El delantero noruego destaca no solo por su capacidad goleadora, sino también por su imponente físico: mide 1,98 metros y tiene un peso aproximado de 90 kilogramos, características que le permiten sobresalir en el juego aéreo y en los duelos físicos.

¿Cuál es la fortuna de Haaland?

De acuerdo con lo que reveló Forbes, la fortuna del futbolista está entre 70 y 80 millones de dólares, además de los ingresos por sus trabajos publicitarios y comerciales.