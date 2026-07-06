Paula Andrea Betancur expuso delicada situación que vivió y alertó sobre preocupante tema: “Por favor”

Paula Andrea Betancur continúa siendo una de las exreinas más reconocidas de Colombia. Su participación en el Miss Universo durante la década de los 90 la convirtió en una figura destacada del país, gracias a su carisma, elegancia y desempeño en el certamen internacional.

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Con el paso de los años, la antioqueña amplió su trayectoria como empresaria y figura pública, manteniéndose vigente en distintos escenarios. Además, ha fortalecido su presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal, familiar y profesional con la comunidad que la sigue desde hace varios años.

Recientemente, la exreina volvió a convertirse en tema de conversación luego de revelar una difícil experiencia que enfrentó. Sus palabras, difundidas a través de plataformas digitales, generaron preocupación entre sus seguidores y provocaron numerosas reacciones.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Paula Andrea Betancur expuso en su cuenta de Instagram que era víctima de suplantación en WhatsApp, ya que un número desconocido se hacía pasar por ella para engañar.

“Quiero informarles que están intentando suplantar mi identidad desde este número: +57 318 936 7319″, comentó en un post.

Ante esto, alertó: “Les aclaro que no he cambiado mi número de teléfono. Por favor, hagan caso omiso a cualquier mensaje, llamada o contacto que reciban desde ese número haciéndose pasar por mí. Les agradezco que no respondan, no compartan información y, si es posible, bloqueen ese número”.