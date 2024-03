Paula Andrea Betancur lloró al recordar su último embarazo a sus 47 años: “Fátima es una bendición”

“Llamo a mi endocrino y me dice: ‘¿Paula no será que estás embarazada?”, contó recordando que su respuesta fue negativa. No obstante, el especialista le insistió que con los síntomas que tenía solo habían dos opciones; o estaba entrando en un cuadro depresivo o era un embarazo del que, probablemente, no se había dado cuenta porque sus ciclos habían cambiado con los tratamientos a los que intentó someterse.