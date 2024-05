Luis Fernando Velasco enfurece y ataca a SEMANA por revelaciones de Sneyder Pinilla, quien lo salpicó en escándalo de UNRGD

“Yo no sé por qué la revista publica eso. Uno tiene que atenerse es a la verdad judicial, porque en la verdad judicial nadie habla de mí. Mire, yo me paré frente al Senado, Giovanni, usted debió ver esa intervención mía. Y le pregunté a los senadores, especialmente a los de la oposición, porque se habla de 15 senadores que supuestamente se les había dado un dinero para votar la reforma de este gobierno. Le dije, mirando a los ojos, en una plenaria, yo pido que aquí levante la mano, si alguna vez algún senador, en especial a los de la oposición, yo le he ofrecido algo para un voto. Nadie levantó la mano. Nadie. No dije le he dado, ni siquiera, no, le he ofrecido”.