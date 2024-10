Asesinan de un disparo a una menor de 16 años en Santander: el padrastro es el principal sospechoso

Según la información que se conoció preliminarmente, la menor de edad la noche del viernes se había ido a dormir, donde unos familiares por una situación que ocurrió en su cada, pero que aún no es clara para las autoridades.

“Todo apunta que el presunto asesino es el padrastro porque hoy en día están viviendo con la madre de la menor. Viven en una casa de habitación y el padrastro no aparece. Entonces, cuando hay un hecho de este tipo y la persona no aparece, apunta que por lo menos debería estar atento a lo que sucedió y si no está, pues lo que estamos haciendo es mirando cómo buscamos información y el paradero del señor. La familia del señor tampoco tiene información sobre él, entonces esa es la hipótesis que se maneja”, detalló el mandatario de Landázuri.