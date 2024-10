“Hp, sean serios, si quieren vamos al polígrafo”: gobernador de Santander descartó que tenga relación con libertad que su hermana jueza le otorgó a alias Pichi

“Cuando sale la noticia, la llamo y le digo: ‘Cuéntame qué pasó’. Ella me dijo: ‘Yo, actúe en derecho y no discuto mis fallos con la prensa ni con nadie porque yo actué en derecho’. Pero ayer fui a la casa, nos sentamos a hablar, me mostró el fallo, todo, evidenció que no tenía pruebas. Yo quería tener los argumentos para dárselos a la prensa”, confesó el mandatario.

“Que no sean cobardes, si son berracos, que lo digan de frente. ¿Qué están insinuando? ¿Que el Gobernador coordinó con la hermana para que le dieran libertad a ‘Pichi’? Eso no tiene ni pies ni cabeza, si quieren vamos al polígrafo ya. Yo ni sabía que ella tenía el caso. Ahora, entonces, coordiné con los magistrados para que le ratificaran. No, hombre, ¡no sean tan hp! En serio, no, hp sean serios, es que la gente no es boba, ellos creen que la gente les cree esos cuentos y yo. Yo he estado en la provincia, en los barrios, la gente me saluda y me dicen: ‘No pueden ser tan oportunistas, no todo vale en la política’. Imagínese, el gobernador que persiguió a los bandidos”, expresó el mandatario visiblemente molesto.