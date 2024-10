Juvenal Díaz: “Los grupos armados se combaten con operaciones militares”. Llamado del gobernador al minDefensa por la seguridad en Santander

“En mi época en la escuela militar, cuando usted entraba a la escuela, uno aspiraba llegar al máximo cargo del Ejército. Cuando estaba en actividad veía lo que se podía hacer por la gente, por las veredas, establecí un concepto de seguridad multidimensional y al retirarme (o no me dan cargo) unos empresarios me dicen que me lance a la Alcaldía de Medellín o la Gobernación de Antioquia. Me quedó sonando y dije por qué no Santander”, relató el gobernador de Santander.