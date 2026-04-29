James Rodríguez sufrió su primera decepción en Estados Unidos: golpe bajo con Minnesota United

James Rodríguez sufrió su primera decepción con la camiseta de Minnesota United, luego de caer en condición de visitante contra San Jose Earthquakes por los octavos de final de la US Open Cup.

El volante cucuteño ingresó a los 75 minutos, cuando el partido ya se encontraba 4-2 a favor del conjunto local. Aunque tuvo algunas jugadas interesantes con el balón en los pies, no fue suficiente para evitar la derrota y posterior eliminación.

James venía de tener un buen rendimiento en el partido de la MLS contra Los Ángeles FC, sin embargo, el técnico Cameron Knowles lo dejó sentado en el banquillo y prefirió disponer de su alineación de gala.

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San Jose comenzó ganando con el tanto de Beau Leroux a los 15 minutos, pero Minnesota remontó y se puso por delante gracias al autogol de Ronaldo Vieira y un derechazo al ángulo de Tomás Chancalay.

Todo parecía encaminarse para la clasificación de los Loons a la fase de cuartos de final, hasta que Jack Skahan decretó el empate sobre el minuto 68. San Jose pasó derecho y recuperó la ventaja en el marcador con el doblete de Leroux.

Un par de minutos después, Niko Tsakiris puso el cuarto a favor de los locales y sepultó las ilusiones de Minnesota United.

Los números de James Rodríguez ante San Jose Earthquakes

Más allá de la eliminación, James Rodríguez sigue sumando minutos en Estados Unidos y le apunta a recuperar su mejor estado de forma para disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

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Ante San Jose Earthqueakes terminó con un puntaje general de 6.9 y dejó las siguientes estadísticas:

Remates: 1

Pases clave: 2

Pases completados: 14/15 para el 93% de efectividad

Pases en el último tercio: 2

Pases hacia atrás: 2

Fueras de lugar: 0

Centros completados: 1/3 para el 33% de efectividad

Toques de balón: 20

Faltas recibidas: 1

Posesiones perdidas: 3

Regates recibidos: 1

Despejes: 0

Interpeciones: 0

Recuperaciones: 0

Josh Wolff, asistente técnico de Minnesota United, aseguró que quedan cosas positivas pese a la eliminación de la US Open Cup. “Un partido muy entretenido, quedamos decepcionados por perder”, declaró tras el partido.

“Este es el mejor equipo de la liga actualmente (San Jose Earthquakes) y fue impresionante como pudimos representar lo que estamos construyendo. Tuvimos la ventjaa y puedo decir que controlamos gran parte del juego. Todo cambió con el segundo gol de ellos, otra oportunidad para aprender de nuestros errores”, añadió.

La siguiente salida de Minnesota United será este sábado, 2 de mayo, visitando a Columbus Crew en el ScottsMiracle-Gro Field de Ohio. El compromiso está pactado para iniciar a las 6:30 p. m. (hora de Colombia) y será transmitido en vivo por Apple TV.