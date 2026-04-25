Este sábado, 25 de abril de 2026, acabó siendo un día de alivio para la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo. Tras varios días de zozobra, James Rodríguez volvió a ser titular con Minnesota United, aunque por primera vez en la MLS, y lo hizo ante LAFC.

Acabó siendo agridulce para el colombiano, pues jugó 63′ y fue elegido como la figura de la cancha, pero Minnesota United perdió 1-0 en casa ante LAFC.

You voted, and the results are in: @jamesdrodriguez earns @gobellbanks Man of the Match honors in his first start at Allianz Field! $1,000 will be donated to James' charity of choice: Centro Tyrone Guzman pic.twitter.com/gPKxOHoxoe — Minnesota United FC (@MNUFC) April 25, 2026

James Rodríguez da luz de esperanza en Selección Colombia: así le fue con Minnesota ante LAFC

James Rodríguez no solo entregó pases clave y se adueñó de los cobros de pelota quieta en su club, sino que también remató varias veces de media distancia y se le vio asociativo. Esto luego de dos partidos donde apenas sumó un minuto contando ambos.

James Rodríguez: “Voy a llegar bien al Mundial 2026”

Las redes del Minnesota United hablaron con James tras el partido ante LAFC. Una de las preguntas fue cómo se sentía de cara al Mundial 2026, y más tomando en cuenta las polémicas recientes por su estado físico.

Sincero, respondió: “Bien. Voy a llegar bien, voy a llegar bien (al Mundial 2026). Voy a llegar de muy buena manera, todavía falta un mes y yo estoy entrenándome bien, al máximo, a full como siempre lo he hecho y, bueno, lo que me toque jugar aquí creo que va a servir”.

Incluso, dejó unas palabras a los aficionados colombianos: “Los colombianos estamos en todo lado (risas) como yo digo siempre: cuando voy a otra ciudad también hay muchos, y el apoyo de ellos siempre es lindo, eso quiere decir que he hecho las cosas bien dentro de mi carrera y el fútbol”.

Más de las declaraciones de James Rodríguez

¿Cómo se sintió en su primer partido como titular de la MLS?

“Me sentí bien, de muy buena manera. Creo que para ser mi primer partido aquí creo que estuve bien. Lástima que hemos perdido, pero bueno, un partido no creo que es cuánto queda sino cuánto influye dentro del campo. Hemos tenido chances claras, pero hay que seguir por este camino”.

¿Cómo se sintió en el campo ante LAFC?

“Bien, quise hacer un gol hoy, por eso estuve intentando de todo lado (risas). En lo que pueda aportar al equipo, ya sea aportando mucho o poco, siempre voy a querer estar bien, voy a querer competir para ayudar y, bueno, lo que me toque jugar, ahora que faltan seis partidos para antes de ir a la Copa del Mundo, estoy enfocado en todo lo que viene”.

James Rodríguez en el partido de Minnesota United ante LAFC por MLS. Foto: MLS via Getty Images

¿Cómo se siente con el equipo?

“En lo personal creo que he estado bien. Para no haber jugado hace mucho tiempo, el último partido mío fue en copa, hay que seguir por este mismo camino, aportándole al equipo en lo que pueda jugar”.

Y añadió: “Me siento bien con el equipo, creo que tienen talento para hacer cosas mucho más grandes. Espero ayudarles en todo lo que yo pueda”.