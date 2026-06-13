España es una firme aspirante el título del Mundial 2026. Para los expertos, la segunda corona de los ibéricos se podría dar, luego de la alcanzada en Sudáfrica 2010, cuando tenían en su plantel a estrellas como Andrés Iniesta o Xavi Hernández.

Para la edición actual Luis de la Fuente, el entrenador de La Roja, cuenta con jugadores como Lamine Yamal, Rodri, y muchos más, que ilusionan a los ibéricos con poner otra estrella encima de su escudo.

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También hay figuras en un segundo renglón como lo es Marc Cucurella. Dicho elemento perteneciente al Chelse de la Premier League ha ido creciendo en su carrera, hasta tener la chance de representar su nación en la Copa Mundo.

Su ambición por lograr el trofeo lo ha llevado en las últimas horas a declarar que en caso de lograr el objetivo, sería capaz de plasmárselo en su piel por medio de una tatuaje.

Sonora promesa de Cucurella

En una entrevista mano a mano con El Partidazo de COPE, quien es mencionado aseguró: “Me pondría, pequeñito, un tatuaje”.

Hasta ahí la promesa podría llegar a ser normal, pero después subió de nivel cuando sentenció lo que se haría. “Luis De la Fuente, la cara”, dijo con desparpajo.

😂 La increíble promesa de Cucurella si gana el Mundial...



✒️ "Me tatuaría la cara de Luis de la Fuente"



🇪🇸 La entrevista completa, esta noche a las 23:30h, en @partidazocope



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/zqpWed0y6i — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 11, 2026

Sí, su entrenador, el que le exigirá a tope por lograr la Copa Mundo para España sería lo que Marc se tatuaría en caso de ser campeones. “Creo que está bien, es un buen recuerdo”, declaró reafirmando su decisión.

Ante las risas de quienes lo entrevistaban, el jugador no tuvo lío en reafirmarlo y solo dejó al aire la zona para ponerlo: “Yo firmó el tatuaje, luego tenemos que ver el sitio y dónde va”.

La reacción del DT

Luis de la Fuente fue abordado por el mismo medio en el que se dio la promesa del jugador para comentarle de eso. En el entrenamiento del seleccionado rojo el periodista le comentó y el DT hizo el reclamo: “No ha dicho dónde”.

Después se despidió de manera amable para iniciar con la práctica de los españoles, quienes en pocos días verán acción ante Cabo Verde. Más específicamente será el lunes próximo, 15 de junio, desde las 11:00 a.m. (hora Colombia).

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España. Foto: FIFA via Getty Images

Partidos de España para la fase de grupos:

España vs. Cabo Verde

15 de junio de 2026

11:00 a. m.

Atlanta

España vs. Arabia Saudita

21 de junio de 2026

11:00 a. m.

Atlanta

Uruguay vs. España

26 de junio de 2026

7:00 p. m.

Estadio Akron, Guadalajara.

Así avanza la salud de Yamal

Una preocupación sobre el estado de Lamine Yamal se había tomado la previa del Mundial. La joya del Barcelona cayó lesionado de gravedad y no jugó el último tramo de la temporada con su club.

Los vaciles y bromas de Lamine Yamal y Nico Williams en el entrenamiento de España 😍🇪🇸#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YcFfckzKsZ — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 12, 2026

A tan pocos días del certamen internacional en Norteamérica se llegó a pensar lo peor, por fortuna para su nación, la evolución del jugador ha sido favorable y ha estado presente en los últimos entrenamientos a la par de sus compañeros.

La prensa española considera que el jugador está al 100 % y se le vería sumar minutos frente a Cabo Verde.