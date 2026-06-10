A un día de iniciar, este será el campeón del Mundial 2026 para la inteligencia artificial

En menos de 24 horas el mundo entero centrará su mirada en el inicio de la Copa del Mundo 2026.

Para los amantes del fútbol y hasta para los que no lo son, la espera de cuatro años por ver el máximo espectáculo del balompié habrá terminado. Esta vez serán, por primera vez, 48 naciones y 104 partidos en total.

Adicionalmente, se agrega una fase que será la de dieciseisavos de final y tres países albergarán la cita (Estados Unidos, Canadá y México).

Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Foto: Anadolu via AFP

Deportivamente hay que resaltar que hay varias naciones que se perfilan como favoritas a quedarse con la corona que hoy día le pertenece a Argetina tras lo hecho en Qatar 2022.

La gran mayoría de opcionadas son de Europa: Francia es una, España, Portugal, Inglaterra. También se mira con respeto a Alemania, así como también a Brasil y, por supuestp, a Argentina.

Colombia era candidatizada hace algunos meses, pero tras los amistosos de marzo pasado con Croacia y Francia algo mermaron los buenos comentarios hacia los de Néstor Lorenzo.

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Previsiones de la IA sobre el campeón

En busca de intentar saber de manera previa lo que pasará en la Copa del Mundo, a la inteligencia artificial se le consultó sobre su candidata a ser campeona el próximo 19 de julio cuando se disputa la gran final.

ChatGPT lanzó su veredicto así: “Un campeón del Mundial 2026, me quedo con Francia.

Para nada sorpresiva fue la elección de dicho sistema, ya que la nómina de los galos es una de las más codiciadas del evento. Al tener a Mbappé, Doué, Dembélé, entre otras figuras, se sabe que podrían llegar al último día.

Selección de Francia tras lograr su clasificación al Mundial 2026. Foto: AFP

Aunque se sepa el favoritismo de Francia, la IA argumentó su elección diciendo: “No porque sea la favorita absoluta en todas las predicciones, sino porque combina profundidad de plantilla, experiencia reciente en Mundiales (campeona en 2018 y subcampeona en 2022), juventud y figuras en plenitud como Kylian Mbappé”.

Adicionalmente, la herramienta entregó cuál podría ser el camino que tendrá Francia hasta su conquista en Norteamérica. Desde cuartos de final iría sacando del camino a rivales de peso y en la final se ‘vengaría’ de Argentina.

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Así sería el camino de Francia hasta ser campeón en el Mundial 2026, según ChatGPT:

Fase de grupos

Francia termina 1.ª de su grupo.

3 victorias en 3 partidos.

Dieciseisavos de final

Francia 3-1 Japón.

Octavos de final

Francia 2-1 México.

Cuartos de final

Francia 2-0 Portugal.

Semifinal

Francia 2-1 España.

Final

Francia 3-2 Argentina.

Contrastando respuestas, otra IA fue consultada. Gemini, de Google, dio una respuesta distinta: “España será el campeón del Mundial 2026″, aseveró.

Al parecer, el “estado de gracia” de Lamine Yamal influirá mucho: “Rodri como motor (cuando está al 100%), una defensa sólida y un técnico como Luis de la Fuente que ya demostró ganar la Eurocopa”, dice de otros que marcarán la diferencia.

Lamine Yamal, figura de la Selección de España para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

“Tienen profundidad de plantilla y menos puntos débiles que Francia (que depende mucho de Mbappé) o Inglaterra”, añaden.

En comparativa con las otras llamadas a protagonizar el Mundial, Gemini dio los motivos por los que España sí y las demás no lograrán ser campeonas mundiales.