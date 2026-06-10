Lista de partidos del Mundial 2026: canal y hora para el debut de Brasil, Argentina, Francia, España y demás selecciones

Cada hora se respira con mayor fuerza el ambiente del Mundial 2026. Este jueves, 11 de junio, la espera habrá terminado cuando México y Sudáfrica jueguen el primero de los 104 partidos que están previstos para la Copa del Mundo.
Una vez se dispute dicho juego inaugural, cada candidato a campeón y selección que pueda llegar a mover masas por su importancia esperará su día para entrar en acción en el certamen que contará, por primera vez, con 48 naciones.
One more day to go...— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 10, 2026
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Listado de los debuts más importantes de la Copa del Mundo 2026:
México vs. Sudáfrica
- Jueves 11 de junio
- 2:00 p. m.
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- Partido inaugural del Mundial.
Estados Unidos vs. Paraguay
- Viernes 12 de junio
- 8:00 p. m.
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Brasil vs. Marruecos
- Sábado 13 de junio
- 5:00 p. m.
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Alemania vs. Curazao
- Domingo 14 de junio
- 12:00 m.
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Países Bajos vs. Japón
- Domingo 14 de junio
- 3:00 p. m.
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España vs. Cabo Verde
- Lunes 15 de junio
- 11:00 a. m.
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Uruguay vs. Arabia Saudita
- Lunes 15 de junio
- 5:00 p. m.
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Francia vs. Senegal
- Martes 16 de junio
- 2:00 p. m.
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Argentina vs. Argelia
- Martes 16 de junio
- 8:00 p. m.
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Inglaterra vs. Croacia
- Miércoles 17 de junio
- 3:00 p. m.
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Portugal vs. RD Congo
- Miércoles 17 de junio
- 12:00 m.
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Colombia vs. Uzbekistán
- Miércoles 17 de junio
- 9:00 p. m.
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Sin duda, el primer plato fuerte que tendrán los amantes del balompié será el 13 de junio, cuando Brasil y Marruecos disputen sus primeros tres puntos en el grupo C.
Hay expectativa por ver a la pentacampeona del mundo en acción, que apostó por Carlo Ancelotti como director técnico. El italiano decidió incluir en la lista final a Neymar Jr. Esa selección es uno de los gigantes dormidos de los que se espera mucho en Norteamérica.
Tras los juegos del sábado, vendrá día a día la aparición de otras naciones que resuenan con fuerza. El domingo Alemania, el lunes España, el martes Francia y, así sucesivamente, hasta que todas jueguen el día 1.
¿Cuándo debuta la Selección Colombia?
La Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo será una de las últimas en aparecer en escena. El conjunto Tricolor tiene previsto su estreno el 17 de junio, jueves próximo, a las 9:00 p. m. (hora de Colombia).
Reportes de prensa apuntan a que el combinado nacional, luego de su último amistoso ante Jordania, tuvo día de descanso durante el pasado martes. A jugadores como Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, entre otros, se les vio salir a recorrer distintos lugares de Estados Unidos.
Para las próximas horas está previsto el desplazamiento a México, más específicamente a Guadalajara, donde la Selección Colombia tendrá su base de entrenamientos durante el Mundial 2026.