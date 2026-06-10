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Lista de partidos del Mundial 2026: canal y hora para el debut de Brasil, Argentina, Francia, España y demás selecciones

Después de que México y Sudáfrica bajen el telón, día por día se irán dando los debuts de las candidatas a ser campeonas de la Copa del Mundo jugada en Norteamérica.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

10 de junio de 2026 a las 2:38 p. m.
Días, horas y canales para ver el debut de las selecciones más importantes del Mundial 2026.
Días, horas y canales para ver el debut de las selecciones más importantes del Mundial 2026. Foto: Getty Images, AFP y AP

Cada hora se respira con mayor fuerza el ambiente del Mundial 2026. Este jueves, 11 de junio, la espera habrá terminado cuando México y Sudáfrica jueguen el primero de los 104 partidos que están previstos para la Copa del Mundo.

Una vez se dispute dicho juego inaugural, cada candidato a campeón y selección que pueda llegar a mover masas por su importancia esperará su día para entrar en acción en el certamen que contará, por primera vez, con 48 naciones.

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Kylian Mbappé detona la molestia en Francia: se fue del Mundial 2026 y le reprochan la razón

Listado de los debuts más importantes de la Copa del Mundo 2026:

México vs. Sudáfrica

  • Jueves 11 de junio
  • 2:00 p. m.
  • Caracol TV, RCN TV y DSports
  • Partido inaugural del Mundial.

Estados Unidos vs. Paraguay

  • Viernes 12 de junio
  • 8:00 p. m.
  • Caracol TV, RCN TV y DSports

Brasil vs. Marruecos

  • Sábado 13 de junio
  • 5:00 p. m.
  • Caracol TV, RCN TV y DSports

Alemania vs. Curazao

  • Domingo 14 de junio
  • 12:00 m.
  • Caracol TV, RCN TV y DSports

Países Bajos vs. Japón

  • Domingo 14 de junio
  • 3:00 p. m.
  • Caracol TV, RCN TV y DSports

España vs. Cabo Verde

  • Lunes 15 de junio
  • 11:00 a. m.
  • Caracol TV, RCN TV y DSports

Uruguay vs. Arabia Saudita

  • Lunes 15 de junio
  • 5:00 p. m.
  • Caracol TV, RCN TV y DSports

Francia vs. Senegal

  • Martes 16 de junio
  • 2:00 p. m.
  • Caracol TV, RCN TV y DSports

Argentina vs. Argelia

  • Martes 16 de junio
  • 8:00 p. m.
  • Caracol TV, RCN TV y DSports

Inglaterra vs. Croacia

  • Miércoles 17 de junio
  • 3:00 p. m.
  • Caracol TV, RCN TV y DSports

Portugal vs. RD Congo

  • Miércoles 17 de junio
  • 12:00 m.
  • Caracol TV, RCN TV y DSports

Colombia vs. Uzbekistán

  • Miércoles 17 de junio
  • 9:00 p. m.
  • Caracol TV, RCN TV y DSports

Sin duda, el primer plato fuerte que tendrán los amantes del balompié será el 13 de junio, cuando Brasil y Marruecos disputen sus primeros tres puntos en el grupo C.

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Hay expectativa por ver a la pentacampeona del mundo en acción, que apostó por Carlo Ancelotti como director técnico. El italiano decidió incluir en la lista final a Neymar Jr. Esa selección es uno de los gigantes dormidos de los que se espera mucho en Norteamérica.

Tras los juegos del sábado, vendrá día a día la aparición de otras naciones que resuenan con fuerza. El domingo Alemania, el lunes España, el martes Francia y, así sucesivamente, hasta que todas jueguen el día 1.

¿Cuándo debuta la Selección Colombia?

La Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo será una de las últimas en aparecer en escena. El conjunto Tricolor tiene previsto su estreno el 17 de junio, jueves próximo, a las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

BOGOTA, COLOMBIA - JUNE 01: Luis Suarez of Colombia celebrates with teammates after scoring the team's third goal during the international friendly match between Colombia and Costa Rica at Estadio El Campin on June 01, 2026 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images)
Jugadores de la Selección Colombia abrazados. Foto: Getty Images

Reportes de prensa apuntan a que el combinado nacional, luego de su último amistoso ante Jordania, tuvo día de descanso durante el pasado martes. A jugadores como Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, entre otros, se les vio salir a recorrer distintos lugares de Estados Unidos.

Para las próximas horas está previsto el desplazamiento a México, más específicamente a Guadalajara, donde la Selección Colombia tendrá su base de entrenamientos durante el Mundial 2026.