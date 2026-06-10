Lista de partidos del Mundial 2026: canal y hora para el debut de Brasil, Argentina, Francia, España y demás selecciones

Cada hora se respira con mayor fuerza el ambiente del Mundial 2026. Este jueves, 11 de junio, la espera habrá terminado cuando México y Sudáfrica jueguen el primero de los 104 partidos que están previstos para la Copa del Mundo.

Una vez se dispute dicho juego inaugural, cada candidato a campeón y selección que pueda llegar a mover masas por su importancia esperará su día para entrar en acción en el certamen que contará, por primera vez, con 48 naciones.

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Listado de los debuts más importantes de la Copa del Mundo 2026:

México vs. Sudáfrica

Jueves 11 de junio

2:00 p. m.

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Partido inaugural del Mundial.

Estados Unidos vs. Paraguay

Viernes 12 de junio

8:00 p. m.

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Brasil vs. Marruecos

Sábado 13 de junio

5:00 p. m.

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Alemania vs. Curazao

Domingo 14 de junio

12:00 m.

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Países Bajos vs. Japón

Domingo 14 de junio

3:00 p. m.

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España vs. Cabo Verde

Lunes 15 de junio

11:00 a. m.

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Uruguay vs. Arabia Saudita

Lunes 15 de junio

5:00 p. m.

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Francia vs. Senegal

Martes 16 de junio

2:00 p. m.

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Argentina vs. Argelia

Martes 16 de junio

8:00 p. m.

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Inglaterra vs. Croacia

Miércoles 17 de junio

3:00 p. m.

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Portugal vs. RD Congo

Miércoles 17 de junio

12:00 m.

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Colombia vs. Uzbekistán

Miércoles 17 de junio

9:00 p. m.

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Sin duda, el primer plato fuerte que tendrán los amantes del balompié será el 13 de junio, cuando Brasil y Marruecos disputen sus primeros tres puntos en el grupo C.

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Hay expectativa por ver a la pentacampeona del mundo en acción, que apostó por Carlo Ancelotti como director técnico. El italiano decidió incluir en la lista final a Neymar Jr. Esa selección es uno de los gigantes dormidos de los que se espera mucho en Norteamérica.

Tras los juegos del sábado, vendrá día a día la aparición de otras naciones que resuenan con fuerza. El domingo Alemania, el lunes España, el martes Francia y, así sucesivamente, hasta que todas jueguen el día 1.

¿Cuándo debuta la Selección Colombia?

La Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo será una de las últimas en aparecer en escena. El conjunto Tricolor tiene previsto su estreno el 17 de junio, jueves próximo, a las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Jugadores de la Selección Colombia abrazados. Foto: Getty Images

Reportes de prensa apuntan a que el combinado nacional, luego de su último amistoso ante Jordania, tuvo día de descanso durante el pasado martes. A jugadores como Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, entre otros, se les vio salir a recorrer distintos lugares de Estados Unidos.

Para las próximas horas está previsto el desplazamiento a México, más específicamente a Guadalajara, donde la Selección Colombia tendrá su base de entrenamientos durante el Mundial 2026.