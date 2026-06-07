¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia? Fecha y hora para ver el debut en el Mundial 2026

Tras una gran victoria ante Jordania por 2-0 este domingo 7 de junio de 2026, la Selección de Colombia ya pone la mira en el Mundial 2026, donde el conjunto cafetero comenzará el sueño del tan ansiado trofeo.

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El plantel del técnico argentino Néstor Lorenzo se encuentra en el grupo K, en donde lo acompañan Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

¿Contra quién comienza Colombia en su debut?

La Selección Colombiana de fútbol debuta en el Mundial de 2026 ante Uzbekistán, equipo que por primera vez en su historia va a disputar este torneo.

El encuentro se llevará a cabo el próximo 17 de junio de 2026 en el mítico Estadio Ciudad de México, también conocido como el Estadio Azteca, en donde grandes figuras del deporte como Pelé y Maradona ganaron la Copa del Mundo.

Tras la victoria contra Jordania, la selección de Colombia se prepara para su debut en el Mundial Foto: Getty Images

El horario del encuentro será a las 9:00 p.m., hora colombiana. Esta será la primera vez que ambas selecciones se enfrentan en una fecha FIFA.

Dentro de los jugadores más notables de Uzbekistán, se encuentra el joven de 22 años Abbosbek Fayzillaev, una de las mayores promesas del fútbol mundial, quien ha sido un titular indiscutible en el Manchester City del ahora saliente entrenador Pep Guardiola.

Expectativas de Colombia en el mundial

La Selección Colombia se encuentra en un grupo que, si bien en nombres no es tan impactante, se enfrenta a dos equipos destacados por su gran capacidad física, como lo son Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

Asimismo, los cafeteros tendrán como último encuentro del grupo la Selección de Portugal, una de las favoritas a ganar el torneo gracias al tan inmenso plantel de jugadores estrellas que son los mejores en sus posiciones.

Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal, el rival más fuerte que tendrá Colombia en fase de grupos Foto: NurPhoto via Getty Images

Nombres como Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Bernardo Silva, Joao Neves y Ruben Días son algunos de los nombres que más suenan, pero sin ninguna duda el más importante es el de Cristiano Ronaldo, 5 veces Balón de Oro, quien busca cumplir su sueño de ganar el mundial.

La Selección Colombia se encuentra en la 13.ª posición del ranking FIFA, en donde ha presentado una serie de dudas tras las derrotas en los pasados amistosos internacionales ante Croacia y Francia.

Sin embargo, tras las victorias contra Costa Rica y Jordania, el plantel está cada vez más confiado para volver a ser considerado como uno de los mejores equipos del mundo, con sueños de aspirar a volver a aquellos tiempos en 2014, cuando Colombia ocupó la 5.ª posición en el torneo.