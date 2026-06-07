Colombia venció a Jordania y llega entonada al Mundial: Jhon Arias y James Rodríguez tiraron magia

Contador Mundial FIFA 2026

Se acabaron los amistosos y viene la verdadera prueba. Este domingo, 7 de junio, la Selección Colombia venció por 2-0 a Jordania en el estadio Snapdragon de San Diego, California, Estados Unidos.

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Los dos goles cafeteros fueron gracias a Jhon Arias, el atacante de Palmeiras. En ambas acciones tuvo participación activa James Rodríguez, el cuestionado capitán cafetero que respondió en la cancha.

El primer tanto llegó sobre los 41′ del primer tiempo. Richard Ríos condujo el balón, se lo dio a James y el 10 le filtró un pase perfecto a Jhon Arias, que parecía que perdía la pelota pero acabó definiendo con calidad. Era el 1-0 con el que se fueron al descanso.

Jhon Arias would not be denied 🔥🇨🇴 pic.twitter.com/jdVBTM29mD — ESPN FC (@ESPNFC) June 7, 2026

Ya en el segundo tiempo, sobre los 55′, James Rodríguez volvió a dar un pase clave, esta vez para Santiago Arias. El lateral derecho envió un centro que Jhon Arias no desaprovechó y envió el balón al fondo de la portería.

What a header ‼️



Jhon Arias gets his brace 🇨🇴 pic.twitter.com/Fr5QgqWMWL — ESPN FC (@ESPNFC) June 8, 2026

Las situaciones no pararon de surgir, aún y cuando el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, decidió hacer cambios en todas las zonas del campo. La premisa del estratega argentino fue clara: quiso ver todas las fichas que tiene, a nada del debut en el Mundial 2026.

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Colombia pasa página: se viene el Mundial 2026

Con dos triunfos, uno ante Costa Rica en Bogotá (3-1) y este sobre Jordania en San Diego (2-0), Colombia pasa la página de los amistosos y llega entonada al Mundial.

El próximo partido de la Selección Colombia será el miércoles, 17 de junio, ante Uzbekistán en el estadio Ciudad de México. El compromiso asoma como la primera fecha del grupo K en el Mundial 2026.

Un triunfo de Colombia es vital de cara a lo que viene para Lorenzo y sus dirigidos. Después, el 23 de junio, La Tricolor hará frente a RD Congo en Guadalajara. Será otro compromiso de alto nivel.

Finalmente, el 27 de junio marca una fecha importante para la Selección Colombia. Será el partido contra Portugal, una de las favoritas a brillar en esta cita orbital, en Miami. En los planes de Lorenzo está llegar tranquilo al juego contra los lusos.

En estos dos últimos partidos amistosos hubo pinceladas de lo que puede hacer Colombia en el terreno de juego. Aunque Luis Díaz no marcó ante Jordania, sí lo hizo frente a Costa Rica. Además, más allá de las especulaciones, James Rodríguez dejó muy buenas sensaciones en el campo.