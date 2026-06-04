Cámara exclusiva de SEMANA persiguió a Luis Díaz: reveló detalles que no se vieron por TV

Luis Díaz fue la gran figura en el amistoso de la Selección Colombia frente a Costa Rica. El guajiro dio una asistencia para el primer gol de Dávinson Sánchez y luego se fajó un golazo que levantó de sus asientos a los 30.000 hinchas que asistieron al Estadio El Campín.

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Pero la mejor jugada de Lucho no terminó en gol. Sobre los 36 minutos de partido, controló la pelota por izquierda y perdió la estabilidad por unos segundos.

Aunque parecía que iba a perder la posesión, Luis Díaz se levantó y con una gambeta dejó regado al defensor Haxzel Quirós, luego superó al defensor central Jeyland Mitchell y entró al área sin pedir permiso.

Luis Díaz se resbaló luego del control. Foto: Guilermo Torres - Semana

Con una gambeta eludió al defensor rival, marcado con la camiseta número 20. Foto: Guilermo Torres - Semana

Haxzel Quirós en el suelo, mientras Luis Díaz sigue su carrera hacia el área. Foto: Guilermo Torres - Semana

‘No look pass’ de Luis Díaz

Guillermo Torres, fotógrafo de SEMANA, estuvo muy cerca de esa cabalgata. Con su cámara captó el sufrimiento de los defensas de Costa Rica y la capacidad de Luis Díaz para dejar rivales en el camino.

Lo que muchos no se percataron es que Lucho completó su magistral jugada con un no look pass, es decir, una pase en el que termina mirando hacia el lado contrario al que va la pelota.

El destinatario de esa asistencia fue Jorge Carrascal, quien remató de primera al arco y mandó el balón desviado a la mano derecha del arquero Patrick Sequeira.

Luis Díaz se saca de encima al defensor Mitchell, número 3 de Costa Rica. Foto: Guilermo Torres - Semana

Así entró al área Lucho Díaz, con la marca de dos defensores rivales. Foto: Guilermo Torres - Semana

Luis Díaz, imparable en el partido de Colombia vs. Costa Rica. Foto: Guilermo Torres - Semana

Así fue el 'no look pass' de Luis Díaz frente a Costa Rica. Foto: Guilermo Torres - Semana

Aunque la jugada no terminó en gol, los aplausos de la hinchada se fueron con Luis Díaz y la gran calidad que lo ha llevado a ser candidato al Balón de Oro de la presente temporada.

Si en el Bayern Múnich no se ahorra ni una gota de sudor, en Colombia está corriendo el doble. Su sueño es quedar en la historia del combinado nacional y llegar lo más lejos posible en el Mundial 2026.

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Lucho es una pieza fundamental para Néstor Lorenzo. De hecho, ante Costa Rica lució la cinta de capitán y dio muestras de liderazgo al pedir el apoyo de la afición cuando los cánticos de aliento parecían apagarse en El Campín.

El guajiro tomó la responsabilidad de ser el capitán ante la ausencia de James Rodríguez, que ingresó en el segundo tiempo por decisión del cuerpo técnico.

Luis Díaz luego del pase en dirección a Jorge Carrascal. Foto: Guilermo Torres - Semana

La reacción de Luis Díaz a la definición de Carrascal. Foto: Guilermo Torres - Semana

Luis Díaz gesticula con el arquero de Costa Rica en el fondo de la imagen. Foto: Guilermo Torres - Semana

Luis Díaz retoma su camino hacia el campo de juego. Foto: Guilermo Torres - Semana

Luis Díaz utiliza el dorsal número 7 en la Selección Colombia. Foto: Guilermo Torres - Semana

Luis Díaz anima a los hinchas de la Selección Colombia en el Estadio El Campín. Foto: Guilermo Torres - Semana

Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia, en el partido ante Costa Rica. Foto: Guilermo Torres - Semana

Luego del partido, que terminó en victoria a favor de Colombia, Lucho Díaz dio sus sensaciones de la despedida y habló sobre lo que se viene en el Mundial 2026.

“Estoy muy feliz y contento porque se jugó un partido con nuestra gente de cara al Mundial que va a ser importante, necesitábamos recargar de buena energía. Muy feliz por el resultado, que lo disfruten mucho. Ansioso porque llegue el día. Hay que estar bien física y mentalmente”, declaró a FCF Media.

Díaz confía en el apoyo de la afición en las ciudades sede y también desde Colombia. “Nuestra gente no va a defraudar, ellos ya lo demotraron en la Copa América y antes. Cada vez que vamos a Estados Unidos, jugamos de local. Hay que aprovechar eso y seguir el plan de trabajo del profe”, agregó.