El desplante de Harry Kane a Luis Díaz: no lo tuvo en cuenta para crucial elección

Mientras la temporada de Europa estuvo en curso, a Luis Díaz se le consideró como firme candidato a ganar el próximo Balón de Oro.

El guajiro hizo parte del mejor tridente del mundo logrando marcar más de 100 goles entre los tres. Sus compañeros de Bayern Múnich, Harry Kane y Michael Olise hicieron una tarea impecable que los ponía en los primeros lugares.

Luis Díaz (14) junto a sus compañeros en Bayern Múnich: Serge Gnabry (7), Michael Olise (17) y Harry Kane. Foto: Getty Images

Al estar tan parejas las cifras de goles que todos anotaban, se candidatizó al guajiro para obtener en la próxima elección el máximo trofeo individual entregado por el medio France Football.

La Champions League donde Díaz Marulanda brilló tiene un papel fundamental en la elección del ganador del Balón de Oro. Sin embargo, al ser 2026 año de Mundial, lo que se haga en la cita orbital también podría influir en la decisión final.

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Kane no ve como candidato a Díaz

A pocos días que arranque la cita mundialista, el inglés Harry Kane tuvo una conversación con el medio galo, L’Équipe. A estos les compartió sus sensaciones sobre la definición del galardón en mención.

Justo en una de sus respuestas fue que llegó el desplante contra Lucho Díaz. A pesar de tenerlo como compañero y saber de primera mano lo que hizo, Kane no mencionó al colombiano, pero sí a su otro compañero, Olise.

"Si nos fijamos en los máximos favoritos al Balón de Oro, está Michael [Olise], jugadores que llegaron a la final de la Champions League y yo", puntualizó de los posibles ganadores.

Abogando por la consecución de dicho trofeo, señaló que no busca obtenerlo hablando, sino jugando: “No soy el tipo de persona que dice que merece ganar el Balón de Oro. Tengo que dejar que mis actuaciones en el campo hablen por sí mismas”.

A pesar de decir lo anterior, sí metió algo de presión en la entrevista: “Ciertamente estaría entre los favoritos. Considerando los trofeos que conquisté esta temporada y la cantidad de goles que hice, yo estaría en la disputa”.

Luis Díaz asistió más de una vez a Harry Kane en la temporada que culminó en Europa. Foto: X FC Bayern Múnich

Ahora bien, también mencionó la importancia que tendrá el Mundial que está por empezar. Para Harry, en caso de que sea campeón con su selección tendría mayores méritos para hacerse con el Balón de Oro.

“Si Inglaterra gana la Copa del Mundo, es posible pensar que el premio vaya hacia un jugador inglés, aunque el resultado de la Champions también tiene que ser tomado en cuenta”, firmó.

Goles, su mejor carta de presentación

Las cifras alcanzadas por Harry Kane son sumamente altas. No hay en la actualidad un jugador con el que se le pueda equiparar y él saca pecho de ello.

"Cuando uno supera la cifra de 60 goles, accede a un escalón que solo ocupan Messi y Cristiano Ronaldo. En aquel momento, sus estadísticas me parecían verdaderamente inalcanzables", reclama con datos en mano.

Ousmane Dembelé, Balón de Oro 2025. Foto: AFP

“Si esta última temporada superé los 60 goles es simplemente porque en ningún momento pasé por un momento difícil, a diferencia de los dos años anteriores“, culminó.

Quepa recordar que el Balón de Oro es una elección que realizan periodistas de todo el mundo. Un total de 100 comunicadores especializados dan el veredicto.