Luis Díaz: el listado interminable de datos que lo meterían en la pelea del Balón de Oro

Luis Fernando Díaz Marulanda regresaría a Colombia a la disputa formal del Balón de Oro. Hace algunos años en su mejor época, Radamel Falcao García y James Rodríguez se metieron sutilmente entre los opcionados.

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Si bien esas figuras nacionales resonaron, no fue suficiente para entrar entre los finalistas por el galardón que entrega la revista France Football.

Por esto, Bayern Múnich le busca reemplazo a Luis Díaz: motivo de peso para hacerlo

El guajiro viene haciendo una temporada magistral con Bayern Múnich, con los que ya acumula cifras que lo hacen estar metido en una conversación que parecía impensada para un talento de Selección Colombia.

Es más, ya para muchos el cafetero está para ser considerado como el mejor extremo por su costado en el balompié de élite. Y es que las estadísticas que lleva, sin haber jugado semifinales de Champions League y Mundial, son una locura.

Invictos, medio mexicano, resaltó en los últimos días lo que ha conseguido hasta finales de abril Lucho junto al Bayern Múnich.

Uno a uno, fue resaltando el citado medio los logros del colombiano en la campaña 2025/2026:

25 goles.

17 asistencias.

2 títulos.

44 partidos.

Marcó y asistió en Bundesliga.

Marcó y asistió en fase de Liga de UEFA Champions League.

Marcó en UEFA Champions League ante el Paris Saint-Germain.

Marcó y asistió en octavos de UEFA Champions League ante la Atalanta BC.

Marcó en la ida de los cuartos de UEFA Champions League ante el Real Madrid CF.

Marcó en la vuelta de los cuartos de UEFA Champions League ante el Real Madrid CF.

Marcó y asistió en los cuartos de final de la DFB-Pokal.

Marcó en las semifinales de la DFB-Pokal.

Marcó en la final de la DFL-Supercup.

Ya convirtió dobletes.

Ya convirtió hat-trick.

La temporada más goleadora de su carrera.

La temporada más asistente de su carrera.

Díaz Marulanda ha sido determinante en el buen presente que llevan los de Vincent Kompany. Desde Liverpool arribó a Allianz Arena siendo señalado por su edad, pero el guajiro se ha encargado de resolverlas todas en los partidos más claves de la temporada.

Luis Díaz celebra en el Santiago Bernabéu el gol ante Real Madrid en cuartos de final de Champions League Foto: Europa Press via Getty Images

Aún le queda ser trascendental en semifinales de Champions League vs. PSG, al que se medirán el próximo 28 de abril, o en la final de Copa de Alemania, a jugarse el próximo 23 de mayo en Berlín.

Un Mundial que tendrá peso

Para la elección del Balón de Oro, casi siempre se tiene en cuenta la Champions League. No obstante, en 2026 habrá Copa del Mundo y esa cita de cada cuatro años ayudaría a que Díaz gane el ostentoso premio.

Luis Díaz, la carta más fuerte de Selección Colombia para el Mundial 2026. Atrás, James Rodríguez. Foto: AP

En estos momentos, la Selección Colombia no le da garantías a Lucho, ni tampoco al país, de que se pueda llegar lejos. Basados en los amistosos recientes, hay gran preocupación por lo que será el papel de la Tricolor.

El extremo que milita en Alemania tendrá que echarse a cuestas al país, para poder pasar de ronda en el grupo K, donde comparte con Uzbekistán, RD del Congo y Portugal. En caso tal de que Díaz lleve, por lo menos a cuartos de final a Colombia, habrá completado una campaña redonda que le permitirá meterse más formalmente en la pelea por el Balón de Oro