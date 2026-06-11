Aficionado inglés reúne 48 cervezas, una por cada país clasificado al Mundial 2026; esta fue la elegida para Colombia

Con el inicio del Mundial 2026, miles de personas cuentan con sus cábalas y tradiciones; en Inglaterra, un aficionado ya tiene lista una de las colecciones más llamativas de cara al torneo: 48 cervezas, una por cada país que disputará la próxima Copa del Mundo.
El protagonista, de nombre Gus, un seguidor del fútbol que convirtió la espera mundialista en una tradición muy particular. Cada cuatro años se propone conseguir una cerveza originaria de cada una de las selecciones que participarán en el campeonato.
Lo que comenzó como una curiosidad personal terminó convirtiéndose en un proyecto que despierta interés entre aficionados de distintos países.
Este tipazo se llama Gus. Cada 4 años, se dedica a comprar una cerveza proveniente de cada uno de los países que estarán en el Mundial.— Juez Central (@Juezcentral) June 9, 2026
Ayer publicó la foto con las 48 cervezas de este Mundial:
Argelia - Tango
Argentina - Quilmes
Australia - Coopers XPA
Austria - Stiegl Hell… pic.twitter.com/z66m32gmmP
Al publicar en sus redes sociales los productos elegidos por cada país, miles de comentarios inundaron su perfil.
Para alcanzar su objetivo, recurrió a tiendas especializadas, distribuidores internacionales y contactos en diferentes partes del mundo. Algunas botellas fueron fáciles de conseguir gracias a la presencia global de ciertas marcas, mientras que otras requirieron semanas de búsqueda debido a su escasa disponibilidad fuera de sus países de origen.
Más allá de la colección, Gus asegura que la iniciativa busca acercarlo a las culturas de los equipos participantes. Cada cerveza representa una pequeña muestra de la identidad de una nación y una forma diferente de conocer a los rivales que compartirán escenario en la máxima cita del fútbol.
En el caso de Colombia, la cerveza Águila fue la elegida para representar al país en la colección de bebidas alcohólicas.
Bebidas por cada país clasificado
- Argelia — Tango
- Argentina — Quilmes
- Australia — Coopers XPA
- Austria — Stiegl Hell
- Bélgica — Brugse Zot
- Bosnia y Herzegovina — Sarajevsko
- Brasil — Brahma Chopp
- Canadá — Labatt Blue
- Cabo Verde — Strela Kriola
- Colombia — Aguila
- Costa de Marfil — Bock
- República Democrática del Congo — Simba Royale
- Croacia — Ožujsko
- Curazao — Montana Blonde
- Chequia — Kozel
- Ecuador — Club
- Egipto — Stella
- Inglaterra — Signature Brew Roadie
- Francia — Kronenbourg
- Alemania — Augustiner Lagerbier Hell
- Ghana — Club
- Haití — Prestige
- Irán — Istak Malt
- Irak — Malt 0.0 Pineapple
- Japón — Asahi Clear
- Jordania — Petra
- México — Modelo Negra
- Marruecos — Casablanca
- Países Bajos — Hertog Jan
- Nueva Zelanda — Garage Project Pickle Beer
- Noruega — Amundsen Desert In A Can
- Panamá — Casa Bruja Bicho
- Paraguay — Pilsen
- Portugal — Super Bock
- Qatar — Fizzin Pineapple
- Arabia Saudita — Moussy Lemon Mint
- Escocia — Vault City Tartan Brew
- Senegal — Gazelle
- Sudáfrica — Castle
- Corea del Sur — Terra
- España — Estrella Galicia
- Suecia — Mariestads
- Suiza — 1936
- Túnez — Celtia
- Turquía — Efes Draft
- Uruguay — Volcánica Dubbel
- Estados Unidos — PBR
- Uzbekistán — Sarbast