Partidos de Copa Sudamericana con canal para ver en vivo: Santa Fe y Medellín

El repechaje de la Copa Sudamericana entra en su etapa definitiva y dos clubes colombianos definirán si siguen con vida y pasan a los octavos de final o definitivamente quedarán fuera del segundo torneo de Conmebol a nivel de clubes. Santa Fe y Medellín, que ingresaron a esta instancia por ser terceros en la Copa Libertadores, deberán ser visitantes en el partido de vuelta.

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En la ida, Independiente Medellín, que jugó a puerta cerrada en el estadio Atanasio Girardot por sanción de la Conmebol tras disturbios en el partido contra Flamengo por la Copa Libertadores, no pasó del empate con el Vasco Da Gama y dejó un 2-2 en el marcador final, que le obliga a ganar de visitante en Río de Janeiro para seguir con vida.

Por otra parte, Santa Fe sí pudo ganarle a Caracas de Venezuela en el estadio El Campín de Bogotá y un 2-0 fue más que suficiente para decretar el triunfo y la ventaja en la serie. Con goles de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez, el club bogotano respira más tranquilo y fortalece su favoritismo para clasificar a los octavos de final.

Tras estos marcadores, Independiente Medellín tendrá que ganar de forma obligatoria en suelo brasileño en lo que ya parece una épica, para de esa forma clasificar a los octavos de final. El empate en los 90 minutos llevaría la serie a los penaltis y podría ser una alternativa, teniendo en cuenta que Vasco da Gama estará ante su público y parte como favorito.

Medellín vs. Vasco da Gama. Foto: David Jaramillo - Colprensa

En lo que tiene que ver con Santa Fe, las cosas parecen un poco más factibles, pues desde la previa a la serie partía como favorito ante el Caracas de Venezuela. Con los dos goles de ventaja, espera tener la fortaleza necesaria para aguantar el juego de vuelta en Barquisimeto y así citarse con River Plate en los octavos de final. El club venezolano está obligado al menos a empatar para meter presión en el ‘León’ y volver a la pelea por el cupo.

Santa Fe y Medellín: canal para ver en vivo los partidos

Medellín viaja a Río de Janeiro luego del debut con victoria en la Liga Betplay por 3-2 en el Atanasio Girardot. Los goles de Jhan Mena, Hayen Palacios y Jhon Montaño dieron los tres puntos ante un aguerrido rival pastuso que vio cerca al menos el empate.

Por su parte, Santa Fe no pudo en el Cincuentenario de Medellín y cayó con Águilas Doradas por 2-1. El gol de Nahuel Bustos empató, pero una desconcentración defensiva le dio la victoria al local y ahora Santa Fe viaja a Barquisimeto para asegurar su pase a octavos de la Sudamericana.

Vasco da Gama vs. Independiente Medellín

Miércoles, 29 de julio de 2026

5:00 p.m., hora colombiana

Canal de TV: Disney+ / ESPN

Caracas FC vs. Santa Fe