Al-Hilal dio un nuevo paso por Luis Díaz: revelan primera respuesta del Bayern Múnich

Hay nuevas noticias sobre el interés del Al-Hilal en el colombiano Luis Díaz. Todo apunta a que el jugador vería con buenos ojos un traspaso, algo que causa sorpresa absoluta entre la prensa y los aficionados.

Al-Hilal pone una fortuna por Luis Díaz: esta es la cifra que pagarían por sacarlo del Bayern Múnich

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Sin embargo, Bayern Múnich dio una tajante primera respuesta, y es que no están dispuestos a dejar ir a Luis Díaz. Así lo revela la prensa europea, en un rumor de traspaso que sacude el mercado de verano.

“Bayern Múnich no tiene intención de dejar marchar a Luis Díaz”

“Actualmente de vacaciones tras el Mundial, el jugador ha manifestado su interés en un traspaso, pero el club saudí, que trabajaba en una oferta inicial de al menos 70 millones de euros, tendrá que ser muy convincente con sus homólogos alemanes”, contó el reconocido medio L’Équipe.

Y añadió: “Los alemanes han dejado claro que no tienen intención de dejar marchar al jugador, que viene de una excelente temporada en la Bundesliga y aún tiene tres años de contrato en Baviera”.

¿Luis Díaz para rato en Múnich? Afirman que Bayern no quiere dejar ir al colombiano. Foto: Getty Images

Lo que llama la atención, con esta revelación del medio referenciado, es que Luis Díaz sí tendría al menos un mínimo interés en evaluar una transferencia. Sin embargo, Bayern es quien no vería con buenos ojos el movimiento.

“Al-Hilal ofrece 70 millones de euros al Bayern por Luis Díaz”

Sería una millonaria y tentadora oferta para cualquier equipo, pero Bayern Múnich no la vería siquiera como una opción. Según Transfermarkt, cuando los bávaros compraron a Díaz, a mediados de 2025, desembolsaron al Liverpool 70 millones de euros.

Eso quiere decir que el elenco de Múnich recuperaría la inversión hecha por Lucho, aunque dejarían ir a un jugador determinante en la última temporada.

Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane se convirtieron en un temido tridente en Europa, ganando todo en Alemania en el curso 2025-2026 (Supercopa, Bundesliga y Copa) y llegando a la semifinal de la Champions League.

Luis Díaz, Harry Kane, Jamal Musiala y Michael Olise: nómina de lujo en Bayern Múnich. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Es un equipo consolidado que, bajo las órdenes de Vincent Kompany, se llevó los aplausos de varios sectores de la prensa por su juego y buenos resultados. Luis Díaz, en todos los torneos, fue fundamental.

De hecho, medios deportivos de primer nivel en Europa llegaron a catalogar a Luis Díaz como el mejor fichaje de la temporada 2025-2026. Con contrato hasta junio de 2029, parece difícil que el colombiano se marche pronto, a menos que en los próximos días el negocio con Al-Hilal se mueva en términos positivos.