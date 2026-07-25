Luis Díaz aparece en atípico once ideal del Mundial 2026: entre las decepciones del torneo

El dolor por la eliminación a manos de Suiza ronda por la Selección Colombia y aún no se puede digerir el golpe tras el Mundial 2026. Uno de los más señalados tras la caída en Vancouver es Luis Díaz, la máxima estrella de la convocatoria que fue incapaz de demostrar todo su talento tras la brillante temporada que firmó con el Bayern Múnich.

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Los ojos estaban puestos en Luis Díaz y lo que pudiera solucionar en el frente de ataque. Lucho tuvo pocas ocasiones, solo pudo marcar un gol y cuando la Selección Colombia necesitaba de una individualidad para seguir en pie, no lo pudo demostrar.

Lucho fue titular en todos los partidos y aunque intentó ser el eje de ataque, tirado a la banda poco pudo hacer y las variantes tácticas de Néstor Lorenzo tampoco le ayudaron para explotar sus condiciones en la Copa del Mundo. Con gran cantidad de minutos jugados en Estados Unidos, México y Canadá, y pocos destellos ofensivos, a Lucho lo castigan duramente en la prensa brasileña.

Globo de Brasil, uno de los medios deportivos más consultados en ese país, elaboró el once ideal de las decepciones en el Mundial 2026 y ahí aparece Luis Díaz en el tridente ofensivo. El portero uruguayo Fernando Muslera está en el arco, además de Cristiano Ronaldo junto a Lucho.

Luis Díaz sumido en la tristeza por la eliminación de Colombia del Mundial 2026 Foto: Getty Images via AFP

El guajiro, en la previa a la Copa del Mundo, causó gran impacto y la expectativa era alta. Es más, para muchos, Colombia junto a su gran figura estaba en una prestigiosa lista de candidatos a dar la sorpresa en Norteamérica, situación que con Luis Díaz no pasó, ya que los octavos de final que alcanzó la Tricolor fue algo más que normal.

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Hay una línea de tres en la zona defensiva donde aparecen el lateral Danilo, de Brasil, más Kalidou Koulibaly de Senegal y Piero Hincapié de Ecuador.

Casemiro, también de la Canarinha; Vitinha de Portugal, Federico Valverde de Uruguay y Kevin De Bruyne de Bélgica, están en una línea de cuatro volantes.

Federico Valverde se lamenta tras una ocasión perdida en Arabia Saudita vs. Uruguay. Foto: Anadolu via Getty Images

Florian Wirtz de Alemania, Cristiano Ronaldo de Portugal y Luis Díaz de la Selección Colombia, completan el once ideal de Globo.

Fernando Muslera; Kalidou Koulibaly, Danilo, Piero Hincapié; Casemiro, Vitinha, Federico Valverde, Kevin De Bruyne; Florian Wirtz, Cristiano Ronaldo y Luis Díaz.

Lucho va pasando el dolor por la caída ante Suiza, mientras mentaliza lo que será su regreso al Bayern Múnich en una nueva temporada con Bundesliga y Champions League.