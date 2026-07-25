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Luis Díaz aparece en atípico once ideal del Mundial 2026: entre las decepciones del torneo

El once ideal para el olvido en el que aparece Luis Díaz tras el Mundial 2026.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

25 de julio de 2026 a las 6:50 a. m.
Luis Díaz contra Suiza
Luis Díaz contra Suiza Foto: VCG via Getty Images

El dolor por la eliminación a manos de Suiza ronda por la Selección Colombia y aún no se puede digerir el golpe tras el Mundial 2026. Uno de los más señalados tras la caída en Vancouver es Luis Díaz, la máxima estrella de la convocatoria que fue incapaz de demostrar todo su talento tras la brillante temporada que firmó con el Bayern Múnich.

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Nestor Lorenzo, Head Coach of Colombia, lines up for the national anthem before the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
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Los ojos estaban puestos en Luis Díaz y lo que pudiera solucionar en el frente de ataque. Lucho tuvo pocas ocasiones, solo pudo marcar un gol y cuando la Selección Colombia necesitaba de una individualidad para seguir en pie, no lo pudo demostrar.

Lucho fue titular en todos los partidos y aunque intentó ser el eje de ataque, tirado a la banda poco pudo hacer y las variantes tácticas de Néstor Lorenzo tampoco le ayudaron para explotar sus condiciones en la Copa del Mundo. Con gran cantidad de minutos jugados en Estados Unidos, México y Canadá, y pocos destellos ofensivos, a Lucho lo castigan duramente en la prensa brasileña.

Globo de Brasil, uno de los medios deportivos más consultados en ese país, elaboró el once ideal de las decepciones en el Mundial 2026 y ahí aparece Luis Díaz en el tridente ofensivo. El portero uruguayo Fernando Muslera está en el arco, además de Cristiano Ronaldo junto a Lucho.

Luis Díaz sumido en la tristeza por la eliminación de Colombia del Mundial 2026
Luis Díaz sumido en la tristeza por la eliminación de Colombia del Mundial 2026 Foto: Getty Images via AFP

El guajiro, en la previa a la Copa del Mundo, causó gran impacto y la expectativa era alta. Es más, para muchos, Colombia junto a su gran figura estaba en una prestigiosa lista de candidatos a dar la sorpresa en Norteamérica, situación que con Luis Díaz no pasó, ya que los octavos de final que alcanzó la Tricolor fue algo más que normal.

Once de las decepciones del Mundial 2026

Hay una línea de tres en la zona defensiva donde aparecen el lateral Danilo, de Brasil, más Kalidou Koulibaly de Senegal y Piero Hincapié de Ecuador.

Casemiro, también de la Canarinha; Vitinha de Portugal, Federico Valverde de Uruguay y Kevin De Bruyne de Bélgica, están en una línea de cuatro volantes.

FLORIDA, USA - JUNE 15: Federico Valverde (8) of Uruguay looks on during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group H match between Saudi Arabia and Uruguay at Hard Rock Stadium (Miami Stadium) in Miami Gardens, Florida, United States on June 15, 2026. (Photo by Evrim Aydin/Anadolu via Getty Images)
Federico Valverde se lamenta tras una ocasión perdida en Arabia Saudita vs. Uruguay. Foto: Anadolu via Getty Images

Florian Wirtz de Alemania, Cristiano Ronaldo de Portugal y Luis Díaz de la Selección Colombia, completan el once ideal de Globo.

Fernando Muslera; Kalidou Koulibaly, Danilo, Piero Hincapié; Casemiro, Vitinha, Federico Valverde, Kevin De Bruyne; Florian Wirtz, Cristiano Ronaldo y Luis Díaz.

Lucho va pasando el dolor por la caída ante Suiza, mientras mentaliza lo que será su regreso al Bayern Múnich en una nueva temporada con Bundesliga y Champions League.