Así empezó la Liga BetPlay: tabla de posiciones tras Deportivo Cali vs. Jaguares y Llaneros vs. Pereira

Deportivo Cali es el primer líder de la Liga BetPlay 2026-II. El conjunto azucarero venció a Jaguares en condición de local y se trepó a la cima del campeonato por diferencia de gol sobre Llaneros, que también empezó con pie derecho frente a Deportivo Pereira.

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Este sábado se disputarán tres partidos más: Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto, Millonarios vs. Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla.

Atlético Nacional debía jugar su compromiso ante Boyacá Chicó a las 2:00 de la tarde; sin embargo, la Dimayor confirmó que el juego fue aplazado por disposición de las autoridades locales de Tunja.

Llaneros 1-0 Deportivo Pereira

Llaneros, en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio, fue el encargado de darle inicio al segundo semestre de la Liga BetPlay con una victoria sobre Deportivo Pereira.

Néider Ospina marcó el único gol del partido a los 54 minutos. El volante recibió una pelota al vacío sobre el minuto 79 y definió de zurda para vencer la resistencia del arquero Yimi Gómez.

Llaneros ganó un juego clave en la lucha por mantener la categoría para la próxima temporada y profundizó la crisis del Pereira, que sigue sin levantar cabeza en medio de la crisis económica que atraviesa desde hace un par de años.

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Deportivo Cali 2-0 Jaguares

Deportivo Cali fue el primer grande en estrenarse este semestre. El conjunto verdiblanco, dirigido por Rafael Dudamel, salió victorioso en condición de local contra Jaguares de Córdoba.

Aunque el primer tiempo fue muy igualado, los locales se destaparon en la parte complementaria. Steven ‘Tití’ Rodríguez y Johan Martínez anotaron los goles del triunfo que los catapulta a la primera posición de la Liga BetPlay.

“Para mi todo es virtud de los futbolistas, hoy han entendido que todo es paciencia”, aseguró Dudamel en rueda de prensa. “Esto no es un capricho, es una cuestión de convicción. Al final no se trata del sistema sino del compromiso de los jugadores“, agregó.

Todo parecía enredado para el Deportivo Cali hasta que Tití Rodríguez capturó una pelota sin dueño en el corazón del área y remató de derecha para vencer al arquero Franklin Mosquera.

Con ese envión anímico llegó el 2-0 definitivo. Johan Martínez tomó la pelota cerca de la medialuna y sacó un remate directo al ángulo para sentenciar la victoria del elenco vallecaucano.

Deportivo Cali amaneció como líder de la Liga BetPlay gracias a ese golazo de media distancia, pero debe estar atento a los resultados del sábado y domingo. La próxima semana enfrentarán a Independiente Medellín en condición de visitante.