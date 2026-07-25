La duda clave del vehículo eléctrico: ¿enchufarlo a diario o solo cuando haga falta?

El uso de carros eléctricos crece cada vez más en el país, en donde miles de ciudadanos comienzan a optar por estas alternativas sostenibles, generando así menos emisiones que contaminen el medio ambiente y que reflejan un ahorro económico ante los vehículos tradicionales.

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De acuerdo a los últimos reportes por parte de la ANDI y Fenalco, durante el primer semestre del año 2026, se matricularon un total de 5.192 vehículos eléctricos nuevos en el país, generando un aumento de 304 % a comparación de lo visto en el mismo periodo del año pasado.

El impacto ha sido tan grande que el modelo más vendido hasta la fecha pertenece a unidad eléctrica, siendo este el Tesla Model Y.

No obstante, algunos de estos automotores recargan por medio de un punto de carga, que se encarga de suministrar la energía necesaria para que el carro pueda recorrer las calles de la nación.

El mercado de vehículos eléctricos continúa creciendo en Colombia con miles de nuevas unidades matriculadas durante 2026. Foto: Getty Images

Dentro de este aspecto, varios usuarios de esta tecnología comienzan a preguntarse si es bueno cargar diariamente el vehículo, o incluso si este siempre tiene que estar al 100 % de energía.

Ante ello, marcas del sector han compartido recomendaciones y consejos que se deben tener en cuenta cuando surgen estas inquietudes.

¿Es bueno cargar todos los días un carro eléctrico?

Según Renault, para conocer la respuesta a esta pregunta, hay que conocer primero el tipo de uso que tiene el conductor con esta clase de vehículos.

En breves palabras, no es sumamente necesario tener que cargar diariamente el coche eléctrico si no es de la necesidad del usuario. Lo ideal es realizar esta acción teniendo en cuenta el ritmo de uso y optar por alternativas que prioricen el cuidado de la batería del carro a largo plazo.

Cargar un vehículo eléctrico diariamente no siempre es necesario; la frecuencia depende del uso y los recorridos del conductor. Foto: Getty Images

En aquellos casos donde el vehículo es utilizado para recorridos cortos y existe aún un nivel suficiente de carga, lo aconsejable es no recargarlo todas las noches, evitando así una carga innecesaria que puede generar el desgaste de la batería.

Ahora bien, si el carro es utilizado para trayectos largos y que agoten gran parte de la pila, ahí sí es recomendable recargarlo para evitar un inconveniente.

Otro punto clave para saber si es bueno recargar diariamente el vehículo eléctrico es entender el ciclo de vida que tiene cada batería, ya que estas presentan un número limitado de ciclos de carga por la tecnología que utilizan.

Por cada ciclo completado, equivale al desgaste natural de la batería, reduciendo su capacidad a través del tiempo. Si se llega a cargar diariamente hasta el 100 % cuando no vale la pena, provoca que el proceso se acelere.

También es importante tener en cuenta la velocidad de recarga, ya que si el carro es cargado por medio de un DC (carga rápida) de manera constante, este puede generar estrés térmico en la batería.

La carga lenta es una de las alternativas recomendadas para el uso cotidiano de los carros eléctricos. Foto: Cortesía

En cambio, si se utiliza el AC (carga lenta), este no afecta en la durabilidad al ser más suave y recomendable para el uso diario.

Renault recomienda que, para que la carga de un coche sea la más eficiente, se tenga en cuenta varios aspectos, entre ellos que la carga siempre esté en modo lento cuando sea posible y evitar cargarla al 100 %.

La marca francesa recomienda que, en la medida de lo posible, se mantenga un nivel de carga entre el 20 % y el 80 %. Eso sí, lo ideal es no dejar que la batería quede completamente descargada y prevenir que baje del 10-20 %.