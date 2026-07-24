El pasado 20 de julio, un Chevrolet Spark azul fue grabado mientras circulaba por un andén, invadía una ciclorruta e intentaba ascender por la rampa de un puente peatonal ubicado sobre la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 68, en el occidente de la capital.

“Descuidada y desleal”: duro regaño de una jueza a la Fiscalía en el escándalo de Lili Pink. Declararon ilegal la información

Ayúdennos a identificar a este salvaje al volante que ocultó las placas de su carro para cometer varias infracciones. Ya estamos trabajando con C4 pero cualquier info puede ayudar por favor enviarla a @SectorMovilidad pic.twitter.com/MkH1YlLNJ0 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 23, 2026

Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, llevaron a la Secretaría Distrital de Movilidad a iniciar una investigación para establecer quién conducía el automóvil y determinar las sanciones a las que habría lugar por las presuntas infracciones cometidas durante el recorrido.

En medio de las averiguaciones también se conoció la versión de Brayan Bernal Muñoz, quien figura como propietario del Chevrolet Spark de placas ZIX013. En diálogo con El Tiempo, aseguró que el vehículo ya no estaba bajo su control, pues afirmó haberlo vendido hace cerca de cuatro meses a Edward Fabián Figueredo Corredor.

Según explicó, el negocio quedó incompleto porque el comprador no terminó de pagar el valor acordado y, por esa razón, nunca realizaron el trámite de traspaso.

“No hicimos el traspaso porque él solo me dio el 80 % del valor del vehículo”, afirmó Bernal al diario.

El hombre también aseguró que se encontraba fuera del país cuando ocurrieron los hechos y contó que, al enterarse de lo sucedido, se comunicó con quien tenía el automóvil.

“Lo llamé para hacerle el reclamo y me dijo que él se encargaba de solucionar el tema. Lo que hizo es un acto salvaje”, manifestó.

Sin embargo, mientras se conocía la versión del propietario registrado, surgió un nuevo antecedente alrededor del caso. De acuerdo con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, el conductor identificado por las autoridades acumula 43 comparendos que hoy representan una deuda de $32.955.116.

Las infracciones están asociadas tanto al Chevrolet Spark involucrado en este caso como a otro vehículo y fueron impuestas desde 2023 por organismos de tránsito de ciudades como Bogotá, Chía, Villavicencio, Ibagué, La Dorada y Chocontá. Además, el 13 de junio le aplicaron otros dos comparendos por “no acatar las señales de tránsito o los requerimientos impartidos por los agentes de tránsito”.

Ordenan a procuradores regionales y distritales aumentar vigilancia por posible feria de contratos antes del 7 de agosto

Entre los registros aparecen sanciones por incumplir órdenes de las autoridades de tránsito, circular por sitios restringidos y otras conductas contempladas en el Código Nacional de Tránsito.

Este nuevo hallazgo se suma a la investigación que adelanta la Secretaría Distrital de Movilidad para determinar quién deberá responder por la maniobra que puso en riesgo a peatones y demás actores viales.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y evaluando las sanciones que podrían imponerse por el episodio ocurrido sobre la avenida El Dorado.

Mientras tanto, el caso sigue generando debate, no solo por la peligrosa maniobra que quedó registrada en video, sino también por las dudas sobre la responsabilidad del vehículo y los antecedentes que ahora rodean a la persona identificada como su conductor.