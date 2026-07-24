Alerta por actividad del volcán Puracé en Popayán: cierre de aeropuerto y restricciones aéreas

Ante el incremento en la actividad del Volcán Puracé y la emisión de ceniza, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) tuvo que adoptar medidas para restringir la operación aérea y proteger a los usuarios del transporte aéreo en el suroccidente de Colombia, particularmente en inmediaciones de Popayán.

Según la entidad, “tras las constantes evaluaciones meteorológicas y las verificaciones técnicas en campo realizadas durante la mañana de hoy, se confirmó la presencia efectiva de ceniza volcánica en la ciudad de Popayán y sus áreas de influencia, condición que afecta la visibilidad y representa un riesgo potencial para el funcionamiento seguro de las aeronaves”, explicó esa entidad.

Por esa razón, determinó: restringir la navegación en el Área de Control de Tránsito Aéreo de Cali y rutas conexas desde la superficie hasta el nivel de vuelo FL210 (21.000 pies de altitud).

Las emisiones de ceniza del volcán Puracé alcanzaron alturas de hasta dos kilómetros y fueron visibles desde diferentes sectores del departamento del Cauca. Foto: Suministradas

También decretó el cierre de las operaciones en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, inicialmente hasta el mediodía de hoy, para realizar una valoración técnica de la presencia de ceniza en pista y en las trayectorias de despegue y aterrizaje.

“Los equipos de control de navegación aérea adelantan los desvíos y reordenamientos necesarios para garantizar la continuidad del servicio de vuelo en rutas alternas seguras”, indicó la Aerocivil.

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Es por eso que hizo un llamado “prioritario a todos los pasajeros que tengan itinerarios programados desde o hacia las terminales aéreas de Popayán, Cali y zonas aledañas, a mantenerse en contacto permanente con sus respectivas aerolíneas a través de sus canales de atención para verificar el estado actualizado de sus vuelos, reacomodación de itinerarios y alternativas de viaje”.

La entidad, además, aseguró que en conjunto con el Servicio Geológico Colombiano y las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, sigue minuto a minuto un monitoreo riguroso sobre la evolución del fenómeno volcánico para mantener al tanto no solo a las autoridades locales, regionales y nacionales, sino a los usuarios.

De esa manera, se podrán habilitar las operaciones tan pronto como las condiciones atmosféricas garanticen la seguridad de los vuelos.

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Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, detalló el jueves que la actividad volcánica está acompañada por emisiones de ceniza que han alcanzado alturas hasta de 2100 metros sobre la superficie del cráter del volcán.

“Así mismo hemos podido identificar una intensa desgasificación en cuanto a dióxido de azufre y dióxido de carbono, por otro lado hemos hecho mediciones a través de nuestras cámaras térmicas que muestran valores de temperatura asociados a estos cuerpos de gases tan altos o más como los registrados desde el año 2025”, indicó.

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“El estado de alerta del volcán, por decir la cadena volcánica de los Coconucos, continúa en amarillo, lo cual corresponde a todos los fenómenos anteriormente descritos, pero no se descarta que puedan suceder incrementos en la actividad o nuevas emisiones que requieran ser reportadas”, advirtió el experto.

Por último, pidió a la comunidad en general que no se acerque a la parte alta del volcán o la cadena volcánica de los Coconucos para evitar cualquier riesgo.