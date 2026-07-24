Este es el jugador que no puede faltar en los amistosos de Colombia contra Perú y México: exigencia oficial

El Mundial 2026 queda atrás y ya se habla de los próximos rivales de la Selección Colombia tras su participación en la edición de Norteamérica. Sus dos salidas se van a programar para el mes de septiembre y comienzos de octubre y ya se conocen los rivales que tendría en Estados Unidos. Parecen inminentes los anuncios oficiales, fechas, sedes y horarios.

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En medio de la logística que se adelanta en las diferentes federaciones involucradas, se conoció la exigencia que hace el promotor de estos partidos en Estados Unidos. El periodista Javier Hernández Bonnet en su intervención en el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, dio a conocer de que se trata este pedido.

No es más ni menos que la presencia obligatoria de un jugador en la nómina de la Selección Colombia. Según el reconocido comunicador, el promotor exige que James Rodríguez esté en estos partidos en los estadios de Estados Unidos que se programen. De lo contrario, sería difícil oficializar la continuidad de los amistosos.

Un pedido que levanta polémica en el país en medio de días de dolor por lo que pasó en el Mundial 2026 y la eliminación en los octavos de final y en medio de voces que están exigiendo cambios, nuevos nombres y que jugadores como James Rodríguez ya no vuelvan a la convocatoria.

James Rodríguez contra Suiza Foto: Getty Images

Pues bien, esa es la opinión pública, otra cosa son las intenciones, objetivos y hasta contratos que se tengan con figuras como James Rodríguez. Este tipo de exigencias de los promotores no son un secreto en la logística de los amistosos. Argentina ya sintió ese rigor cuando se comprometió a presentarse con Lionel Messi a un amistoso contra Venezuela, pero eso no sucedió y hubo demandas.

Colombia contra México y Perú

SEMANA anticipó que la Federación Colombiana de Fútbol buscaría rivales de la región, ya que en futuros torneos, a mediano plazo, podría enfrentarlos en la Copa América de 2028 o la Copa Oro de la Concacaf 2027 (si es invitado). No será necesario ir hasta Europa u Asia.

Los amistosos se oficializarán por petición propia de la Federación Colombiana de Fútbol o las entidades extranjeras que se interesen en medir fuerzas con la Selección Colombia, que ahora es undécima en el Ranking Fifa tras el Mundial de Norteamérica que ganó España.

Tras Perú, se habla que México también sería rival de la Selección Colombia en Fecha FIFA que tendría lugar en Estados Unidos y que tendría la exigencia de contar con James Rodríguez en la cancha.