Millonarios responde si va a contratar a un jugador mundialista: cuerpo técnico tomó decisión

El posible regreso de Andy Polo a Millonarios tiene las miradas encima. El extremo, de 31 años, juega para Universitario de Deportes de Lima, y también integra su Selección de Perú, con la que fue al Mundial Rusia 2018.

Polo ya había jugado en Millonarios. Lo hizo cuando era muy joven, corriendo el año 2014, y ya fue dirigido por el recién llegado entrenador albiazul, Fabián Bustos. Por tanto, su posible arribo al embajador empezó a sonar fuerte.

Andy Polo con Millonarios en 2014. Foto: LatinContent via Getty Images

Sin embargo, hay un tema que impide la llegada de Andy Polo, y es que Millonarios tiene el cupo de extranjeros (4) completo: Édgar Elizalde (Uruguay), Rodrigo Contreras (Argentina), Rodrigo Ureña (Chile) y Guillermo de Amores (Uruguay).

De esos cuatro extranjeros, tres llegaron para esta temporada 2026. Solo Guillermo de Amores ya estaba en el club, y no parece que haya intención de dejarlo ir. Por tanto, Millonarios no liberará ningún cupo extranjero, y no podrá traer más jugadores que no sean Colombianos.

Cuerpo técnico de Millonarios tomó la decisión

El cuerpo técnico de Millonarios, encabezado por Fabián Bustos, habló con el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, y le comentó que tienen los cupos de extranjeros cubiertos y “no hemos pedido nada y estamos trabajando con lo que tenemos”.

#CortitasYalPie llega gracias a @WplayColombia



Ⓜ️

Charlé con el Cuerpo Técnico:



1-Andy Polo es un buen jugador y gran asistidor en la U🇵🇪 (2023, 2024 y 2025)



2-"Tenemos los cupos cubiertos" (extranjeros)



3-"No hemos pedido nada y estamos trabajando con lo que tenemos" pic.twitter.com/6wLMHsZ6HW — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) February 11, 2026

Eso pone fin a la novela: Millonarios no va a contratar a Andy Polo, o al menos no por ahora. En consecuencia, el jugador de la Selección de Perú seguirá, según su contrato, al servicio de Universitario de Lima.

Prensa peruana ya había anticipado la no llegada de Andy Polo

Los periodistas peruanos, cercanos al mercado de pases en el mundo del fútbol, ya habían anticipado que aunque pueda existir un interés de Millonarios por contratar a Andy Polo, el cupo de extranjeros no se lo permite.

Líbero de Perú escribió: “¿Qué tan factible es que el entrenador argentino se lleve al carrilero por derecha de los ‘cremas’? De acuerdo a la información que maneja Gustavo Peralta (linkeados), no hay posibilidades de que el elenco colombiano se lleve al también futbolista de la selección peruana”.

Así las cosas, Millonarios trabaja para levantar cabeza en Liga BetPlay, empezar a ganar y tratar de hacer un buen semestre en Colombia. Eso, además de la Copa Sudamericana que se avecina.