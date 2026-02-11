Deportes

Millonarios responde si va a contratar a un jugador mundialista: cuerpo técnico tomó decisión

Ya todo está claro y la decisión final sobe la llegada o no de Andy Polo, a Millonarios, está tomada desde el propio club embajador.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
11 de febrero de 2026, 10:31 a. m.
Desde el cuerpo técnico de Millonarios respondieron si van o no por el peruano Andy Polo.
Desde el cuerpo técnico de Millonarios respondieron si van o no por el peruano Andy Polo. Foto: Izq: Getty Images / Der: Colprensa - Aymer Andrés Álvarez (El País)

El posible regreso de Andy Polo a Millonarios tiene las miradas encima. El extremo, de 31 años, juega para Universitario de Deportes de Lima, y también integra su Selección de Perú, con la que fue al Mundial Rusia 2018.

Polo ya había jugado en Millonarios. Lo hizo cuando era muy joven, corriendo el año 2014, y ya fue dirigido por el recién llegado entrenador albiazul, Fabián Bustos. Por tanto, su posible arribo al embajador empezó a sonar fuerte.

Andy Polo con Millonarios en 2014.
Andy Polo con Millonarios en 2014. Foto: LatinContent via Getty Images

Sin embargo, hay un tema que impide la llegada de Andy Polo, y es que Millonarios tiene el cupo de extranjeros (4) completo: Édgar Elizalde (Uruguay), Rodrigo Contreras (Argentina), Rodrigo Ureña (Chile) y Guillermo de Amores (Uruguay).

De esos cuatro extranjeros, tres llegaron para esta temporada 2026. Solo Guillermo de Amores ya estaba en el club, y no parece que haya intención de dejarlo ir. Por tanto, Millonarios no liberará ningún cupo extranjero, y no podrá traer más jugadores que no sean Colombianos.

Deportes

Real Madrid da anuncio final sobre la Superliga: decisión conjunta con Uefa

Deportes

Técnico del Zenit frenó en seco a Jhon Jáder Durán: esto le dijo tras su primer entrenamiento

Ciclismo

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

Deportes

James Rodríguez ‘se regó’: criticó al periodismo, negó lo del frío y dijo por qué se fue del Bayern Múnich

Deportes

Esta es la lista de figuras que se perderán el Mundial 2026: lesionados, eliminados y en duda

Deportes

Triplete de Luis Díaz provocó marca inédita para Bayern Múnich: nunca antes visto en Bundesliga

Deportes

Independiente Santa Fe sorprende con fichaje desde Europa: juega en España y Repetto lo conoce

Deportes

Oficial: jugador de Millonarios seguirá su carrera en un grande de Brasil

Deportes

Fichaje de lujo para Millonarios: llegaría un mundialista querido por Fabián Bustos

Deportes

Destapan a los implicados y la razón de la supuesta pelea en el camerino de Millonarios: “Se agarraron”

Cuerpo técnico de Millonarios tomó la decisión

El cuerpo técnico de Millonarios, encabezado por Fabián Bustos, habló con el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, y le comentó que tienen los cupos de extranjeros cubiertos y “no hemos pedido nada y estamos trabajando con lo que tenemos”.

Eso pone fin a la novela: Millonarios no va a contratar a Andy Polo, o al menos no por ahora. En consecuencia, el jugador de la Selección de Perú seguirá, según su contrato, al servicio de Universitario de Lima.

Oficial: jugador de Millonarios seguirá su carrera en un grande de Brasil

Prensa peruana ya había anticipado la no llegada de Andy Polo

Los periodistas peruanos, cercanos al mercado de pases en el mundo del fútbol, ya habían anticipado que aunque pueda existir un interés de Millonarios por contratar a Andy Polo, el cupo de extranjeros no se lo permite.

Líbero de Perú escribió: “¿Qué tan factible es que el entrenador argentino se lleve al carrilero por derecha de los ‘cremas’? De acuerdo a la información que maneja Gustavo Peralta (linkeados), no hay posibilidades de que el elenco colombiano se lleve al también futbolista de la selección peruana”.

Así las cosas, Millonarios trabaja para levantar cabeza en Liga BetPlay, empezar a ganar y tratar de hacer un buen semestre en Colombia. Eso, además de la Copa Sudamericana que se avecina.

Más de Deportes

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Real Madrid da anuncio final sobre la Superliga: decisión conjunta con Uefa

Jhon Jáder Durán en su primer entrenamiento como jugador del Zenit

Técnico del Zenit frenó en seco a Jhon Jáder Durán: esto le dijo tras su primer entrenamiento

Nairo Quintana, colombiano al servicio de Movistar Team.

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

James Rodríguez habló para la prensa de Estados Unidos.

James Rodríguez ‘se regó’: criticó al periodismo, negó lo del frío y dijo por qué se fue del Bayern Múnich

Desde el cuerpo técnico de Millonarios respondieron si van o no por el peruano Andy Polo.

Millonarios responde si va a contratar a un jugador mundialista: cuerpo técnico tomó decisión

España y Argentina ya tienen bajas confirmadas para el Mundial 2026.

Esta es la lista de figuras que se perderán el Mundial 2026: lesionados, eliminados y en duda

Luis Díaz junto a sus compañeros del Bayern Múnich en la temporada 2025-2026.

Triplete de Luis Díaz provocó marca inédita para Bayern Múnich: nunca antes visto en Bundesliga

Brian Ocampo juega en el Cádiz CF y es el principal objetivo de Independiente Santa Fe.

Independiente Santa Fe sorprende con fichaje desde Europa: juega en España y Repetto lo conoce

Arne Slot se pronunció sobre el ruido que ha generado Luis Díaz desde Alemania.

Arne Slot reaccionó al triplete y partidazo de Luis Díaz: confesó qué siente al verlo así

BYD será el nuevo socio de automoción del Manchester City.

Los supercarros que BYD dará a Erling Haaland y Pep Guardiola en el Manchester City; así celebraron su nueva alianza

Noticias Destacadas