Desgarradoras palabras de la madre de Santiago Castrillón tras su fallecimiento: “Duró 50 minutos en reanimación”

El fútbol colombiano está de luto por el fallecimiento de Santiago Castrillón tras un partido del Torneo Nacional Sub 20 ante Santa Fe. Sobre las 11 de la noche de este domingo, 23 de marzo, Millonarios confirmó la muerte del jugador, que el sábado pasado se había desmayado en el campo de juego mientras disputaba el derbi de Bogotá.

Entre lágrimas, familiares de Santiago Castrillón dieron detalles de la muerte del joven futbolista: luto en Millonarios

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Según indicó Millonarios, pese a los “esfuerzos médicos” de los profesionales que lo atendieron desde que se presentaron los hechos, el joven de tan solo 18 años, que ya había sido convocado al equipo profesional durante la época de Hernán Torres, no resistió y perdió la vida.

Los mensajes de condolencias no se han hecho esperar. Varios de sus compañeros del equipo profesional, como Radamel Falcao García, Beckham David Castro y Rodrigo Contreras se han pronunciado, así como los rivales de Millonarios en la cancha, Atlético Nacional y América de Cali, que lamentaron los hechos que acabaron con la vida de Santiago Castrillón. Por su parte, su madre dio algunas palabras en La FM y en Noticias Caracol y confesó que su hijo no había presentado antecedentes cardiacos.

Millonarios confirmó en la noche del domingo la muerte del jugador Sub-20, Santiago Castrillón. Foto: Millonarios FC

En varios videos en las redes sociales se ve el momento exacto en el que Santiago Castrillón colapsa por completo y se desploma en la cancha. Inmediatamente el cuerpo médico atendió la situación y fue trasladado a la Clínica de La Colina y luego remitido a la Cardio Infantil, donde finalmente falleció.

El FPC se entristeció por la pérdida de un talento con muchos sueños por cumplir. Real Madrid también envió sus condolencias.

Habló la madre de Santiago Castrillón

En diálogo con La FM de RCN Radio, Nidia Gómez, madre de Santiago, contó que ha recibido apoyo por parte de varios jugadores de Millonarios y que nunca imaginó llegar de Bucaramanga y encontrar a su hijo en una UCI.

“Se desploma en la cancha y es atendido... Llego de Bucaramanga y lo encuentro en una UCI. Desde los cuatro años, mi hijo empezó sus primeros pasitos en esto”, dijo Nidia Gómez sobre Santiago.

#Colombia | La muerte de Santiago Castrillón, un futbolista de la categoría sub-20 de Millonarios, tiene de luto al mundo deportivo. Nidia Gómez, madre del joven, relató a Noticias Caracol cómo recibió la noticia del deceso de su hijo y las posibles causas del mismo. pic.twitter.com/7cEBEdhqLI — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 24, 2026

A su vez, confesó que el jugador nunca había mostrado antecedentes cardiacos en los diferentes exámenes en las escuelas por las que había pasado.

“Guardia Fútbol Club, Águilas Doradas y, finalmente, llegó a Millonarios a sus 12 años (escuelas por donde pasó), que fue el que le abrió las puertas. Ya estuvo seis años aquí en Bogotá, dejando huellas muy bonitas”, declaró al medio.

“Hace 15 días había sacado su pasaporte… Macka lo acogió mucho, le daba muchos consejos y le exigía demasiado”, Nidia Gómez, mamá de Santiago Castrillón, en Alerta. 🕊️



También destacó el acompañamiento de Millonarios luego de su fallecimiento pic.twitter.com/s8um3eVto5 — José David Pinto (@josedavidpinto_) March 24, 2026

“Me siento la mamá más orgullosa del mundo de todo lo que me he enterado, de lo grandioso que era mi hijo con todos sus compañeros. Macka (Mackalister Silva) ha sido una persona muy incondicional, ha estado en la clínica, ha sido un apoyo. El arquero De Amores también escribió. Han estado muy pendientes de todo esto", afirmó Nidia con profundo dolor.