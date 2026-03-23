Deportes

Entre lágrimas, familiares de Santiago Castrillón dieron detalles de la muerte del joven futbolista: luto en Millonarios

Luis Camarón, padrastro de Santiago Castrillón, entregó detalles del balonazo que recibió el joven. Además, los abuelos también contaron historias.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
23 de marzo de 2026, 5:44 p. m.
Habló la familia de Santiago Castrillón sobre la muerte del joven jugador de fútbol que se desempeñaba en Millonarios.
Habló la familia de Santiago Castrillón sobre la muerte del joven jugador de fútbol que se desempeñaba en Millonarios. Foto: Izq: Transmisión Noticias Caracol / Der: Prensa Millonarios FC (API)

Tras el anuncio de la muerte de Santiago Castrillón, quien sufrió un colapso en un partido de Millonarios en el Torneo Nacional Sub-20, y posteriormente falleció tras estar en cuidados intensivos, llegó el pronunciamiento de la familia del joven.

Los mensajes de Falcao y otros futbolistas por la muerte del juvenil de Millonarios Santiago Castrillón: “Descansa en paz, amigo”

Santiago Castrillón falleció a sus 18 años, dejando un hueco inmenso en su familia, algo que ellos mismos expresaron en diálogo con los medios de comunicación. Las horas posteriores a la muerte de Castrillón generaron numerosos mensajes de aliento, por parte de figuras del deporte balompié.

Luis Camarón, padrastro de Santiago Castrillón, habló con Noticias Caracol y entregó detalles de lo que fue el colapso del joven en el partido, las posibles causas de su muerte y cómo han vivido estas últimas horas.

“Recibió un balonazo en el corazón”

Él recibió un balonazo en el corazón y preciso se desplomó. Unas causas en su corazoncito, dejó de funcionar, mientras la reanimación hubo un lapso de tiempo que nos quitó a nuestro hijo y eso hizo que no oxigenara completamente el cerebro y esa fue la última noticia, que el cerebro dejó de funcionar. Estamos esperando el dictamen de medicina legal”, contó Luis en el medio referenciado.

Deportes

¿Qué pasa si Nueva Caledonia y Jamaica empatan en el repechaje al Mundial 2026? Colombia, atenta

Deportes

Néstor Lorenzo responde al problema que tiene James Rodríguez: preocupación en Selección Colombia

Deportes

Primera etapa de la Vuelta a Cataluña necesitó definición con ‘photo finish’: ¿cómo le fue a Nairo Quintana?

Deportes

Repechaje al Mundial 2026 y amistosos: calendario pinta semana llena de fútbol; prográmese para ver a la Selección

Deportes

Brasil presentó la camiseta que utilizará en el Mundial 2026: rinde homenaje a histórico momento de la ‘canarinha’

Deportes

Lorenzo soltó detalle clave sobre Sebastián Villa: jugada de Selección da pistas sobre posible convocatoria para el Mundial 2026

Deportes

Bolivia vs. Surinam: hora y canal para ver el primer partido del repechaje al Mundial 2026

Deportes

Los mensajes de Falcao y otros futbolistas por la muerte del juvenil de Millonarios Santiago Castrillón: “Descansa en paz, amigo”

Deportes

Murió Santiago Castrillón, futbolista de Millonarios que se desmayó en clásico contra Santa Fe, ¿qué fue lo que pasó?

Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras goleada de Atlético Nacional a Internacional de Bogotá

Añadió que Santiago siempre tuvo una buena rutina de ejercicio y de cosas sanas. Explicó que no había algún antecedente de salud o algo mencionado por el joven fallecido.

“Además de ser un jugador extraordinario, porque mi Dios lo dotó con eso, era una persona excepcional, era una persona maravillosa, y nos deja un vacío inmenso porque era nuestro motor, nuestra persona que nos motivaba y nos daba color a nuestra vida, pero Dios lo quiso así. No sé si aceptarlo pero nos toca seguir”, agregó.

Y, luego, siguió: “Cuando Bucaramanga no fue importante para Santiago, Millonarios sí. Estuvimos pendientes de ese proceso, lo acéptamos, éramos felices. Nos hacía creer que cada momento y cada experiencia de él era algo para nosotros. Nos motivaba a seguir, a vivir”.

No pudo aguantar las lágrimas cuando recordó la rutina junto a Santiago: “Papá, ya me voy a entrenar”. Denotó que la relación era estrecha entre ambos, con detalles día a día sobre lo que pasaba en la actualidad de Castrillón.

Hablaron más familiares de Santiago Castrillón

Noticias Caracol habló con más familiares de Santiago Castrillón en Bucaramanga. Por ejemplo, su abuelo, Rubén Darío Gómez, recordó cómo fue el desempeño del joven en el fútbol.

Económicamente no teníamos para darle un par de guayos. Tocaba ir a buscar a alguien que le prestara, o ir a buscarlos a una parte donde los venden ya usados”, contó Gómez.

Por su parte, Nancy Rodríguez, la abuela de Santiago Castrillón, dijo: “Yo me lo llevaba a jugar a Villa Rosa. Yo llegaba de trabajar y me iba con ellos a jugar. Ellos me esperaban (...) fueron nuestros primeros campeonatos, vieron a Santiago jugar y empezaron a llamarlo”.