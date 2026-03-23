Entre lágrimas, familiares de Santiago Castrillón dieron detalles de la muerte del joven futbolista: luto en Millonarios

Tras el anuncio de la muerte de Santiago Castrillón, quien sufrió un colapso en un partido de Millonarios en el Torneo Nacional Sub-20, y posteriormente falleció tras estar en cuidados intensivos, llegó el pronunciamiento de la familia del joven.

Los mensajes de Falcao y otros futbolistas por la muerte del juvenil de Millonarios Santiago Castrillón: “Descansa en paz, amigo”

Santiago Castrillón falleció a sus 18 años, dejando un hueco inmenso en su familia, algo que ellos mismos expresaron en diálogo con los medios de comunicación. Las horas posteriores a la muerte de Castrillón generaron numerosos mensajes de aliento, por parte de figuras del deporte balompié.

Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.



Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad… pic.twitter.com/dmWiJNUNMw — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 23, 2026

Luis Camarón, padrastro de Santiago Castrillón, habló con Noticias Caracol y entregó detalles de lo que fue el colapso del joven en el partido, las posibles causas de su muerte y cómo han vivido estas últimas horas.

“Recibió un balonazo en el corazón”

“Él recibió un balonazo en el corazón y preciso se desplomó. Unas causas en su corazoncito, dejó de funcionar, mientras la reanimación hubo un lapso de tiempo que nos quitó a nuestro hijo y eso hizo que no oxigenara completamente el cerebro y esa fue la última noticia, que el cerebro dejó de funcionar. Estamos esperando el dictamen de medicina legal”, contó Luis en el medio referenciado.

Añadió que Santiago siempre tuvo una buena rutina de ejercicio y de cosas sanas. Explicó que no había algún antecedente de salud o algo mencionado por el joven fallecido.

“Además de ser un jugador extraordinario, porque mi Dios lo dotó con eso, era una persona excepcional, era una persona maravillosa, y nos deja un vacío inmenso porque era nuestro motor, nuestra persona que nos motivaba y nos daba color a nuestra vida, pero Dios lo quiso así. No sé si aceptarlo pero nos toca seguir”, agregó.

Y, luego, siguió: “Cuando Bucaramanga no fue importante para Santiago, Millonarios sí. Estuvimos pendientes de ese proceso, lo acéptamos, éramos felices. Nos hacía creer que cada momento y cada experiencia de él era algo para nosotros. Nos motivaba a seguir, a vivir”.

No pudo aguantar las lágrimas cuando recordó la rutina junto a Santiago: “Papá, ya me voy a entrenar”. Denotó que la relación era estrecha entre ambos, con detalles día a día sobre lo que pasaba en la actualidad de Castrillón.

Hablaron más familiares de Santiago Castrillón

Noticias Caracol habló con más familiares de Santiago Castrillón en Bucaramanga. Por ejemplo, su abuelo, Rubén Darío Gómez, recordó cómo fue el desempeño del joven en el fútbol.

Noticias Caracol habló con familiares de Santiago Castrillón, el joven futbolista de 18 años y jugador de la categoría Sub-20 de Millonarios que falleció tras desplomarse en pleno partido. Sus allegados contaron parte de su historia personal y sus inicios en el deporte.



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“Económicamente no teníamos para darle un par de guayos. Tocaba ir a buscar a alguien que le prestara, o ir a buscarlos a una parte donde los venden ya usados”, contó Gómez.

Por su parte, Nancy Rodríguez, la abuela de Santiago Castrillón, dijo: “Yo me lo llevaba a jugar a Villa Rosa. Yo llegaba de trabajar y me iba con ellos a jugar. Ellos me esperaban (...) fueron nuestros primeros campeonatos, vieron a Santiago jugar y empezaron a llamarlo”.