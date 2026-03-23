Los mensajes de Falcao y otros futbolistas por la muerte del juvenil de Millonarios Santiago Castrillón: “Descansa en paz, amigo”

Luego de que Millonarios confirmara la muerte del joven Santiago Castrillón, futbolista que se desmayó durante un clásico Sub-20 contra Independiente Santa Fe, varios integrantes de la plantilla profesional se manifestaron en sus redes sociales.

Murió Santiago Castrillón, futbolista de Millonarios que se desmayó en clásico contra Santa Fe, ¿qué fue lo que pasó?

Santiago Castrillón tuvo su roce en el equipo profesional de Millonarios. Foto: Tomada de @JuankPiza

Uno de los primeros en hacerlo fue el delantero Radamel Falcao García, quien lamentó lo sucedido y destacó las virtudes de Castrillón como persona y como futbolista.

“Hoy, nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable, ilusiones y con un futuro brillante por delante. Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba”, fue la primera parte del mensaje de el Tigre.

De igual forma, en su publicación, envió un mensaje de apoyo y solidaridad a la familia del juvenil.

“Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración para que encuentren consuelo, fortaleza y paz. Que Dios los bendiga y los abrace hoy y siempre. Honraremos su memoria dando lo mejor de nosotros en cada partido, llevando su legado en el corazón. Descansa en paz, amigo. Santi Castrillón, por siempre en la memoria de Millonarios”, agregó Falcao.

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Radamel Falcao García fue uno de los primeros en reaccionar a la muerte de Castrillón. Foto: @MillosFCoficial

Otro de los que se pronunció fue el delantero y goleador argentino Rodrigo Contreras, quien con un mensaje corto lamentó la tragedia: “Vuela alto, Santi”.

El volante Sebastián Castillo también se manifestó y publicó en sus redes sociales para despedir a quien llamó “hermano”. “Lo mejor en talento que he visto; ay, mi niño pequeño no sé cómo describir esto, hermano”, fue el mensaje de Castillo, mientras que el volante Mateo García publicó: “🙏🕊️”.

De igual forma, el lateral izquierdo, Sebastián Valencia posteó refiriéndose a la partida de Castrillón: “Ve con Dios, mago”.

Otros que se manifestaron fueron el lateral Carlos Sarabia y el extremo Beckham Castro: “Vuela alto, mi ’10′” y "Mi ’10′, Dios te tenga en la santa gloria”, escribieron en sus redes sociales

Millonarios confirmó la noticia en redes sociales

La confirmación de la noticia la hizo Millonarios en redes sociales sobre las 11 de la noche de este domingo 22 de marzo.

Allí, en un largo y emotivo comunicado, indicó que Castrillón había fallecido luego de los esfuerzos del cuerpo médico que atendió al futbolista apenas sucedieron los hechos.

Castrillón fue trasladado a la Clínica La Colina y luego a la Fundación Cardio Infantil, donde finalmente se apagó la vida del joven deportista.

“Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub-20.Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad, donde fue atendido en cuidados intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular. A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos“, dijo Millonarios en la primera parte del comunicado.

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A renglón seguido, el conjunto embajador envió un mensaje de condolencias a sus familiares y amigos y resaltó las cualidades que Castrillón mostró dentro y fuera del terreno de juego.

“Hoy, el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy, el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número ’10′, nuestro compañero, nuestro amigo. Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros. Elevamos nuestras oraciones por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender. Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz”, agregó el conjunto capitalino.