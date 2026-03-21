Angustia por jugador de Millonarios que se desmayó en pleno partido: está en cuidados intensivos

SEMANA conoció que el jugador de la categoría sub-20 de Millonarios Santiago Castrillón, se encuentra en la Clínica La Colina luego de haber sufrido un desmayo este sábado cuando disputaba un partido contra Independiente Santa Fe.

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Según ha trascendido, el nacido en Bucaramanga permanece en cuidados intensivos luego de haber tenido que ser traslado de emergencia en ambulancia tras el incidente ocurrido este sábado, 21 de marzo.

“Ya está en la clínica siendo atendido por todos los especialistas. Cualquier novedad se comunicará de manera oficial”, le confirmaron fuentes cercanas a SEMANA.

De igual forma, allegados le confirmaron a este medio que el joven, de 18 años de edad y con pasado en Águilas Doradas, se encuentra estable, pero su pronóstico aún no ha sido confirmado.

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