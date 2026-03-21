Deportes

Angustia por jugador de Millonarios que se desmayó en pleno partido: está en cuidados intensivos

El club capitalino le confirmó a SEMANA la situación que involucra al volante Santiago Castrillón, de la categoría sub-20, quien se encuentra estable.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
21 de marzo de 2026, 2:30 p. m.
Jugador de Millonarios Santiago Castrillón.
Jugador de Millonarios Santiago Castrillón. Foto: Tomada de X @elmechu / API

SEMANA conoció que el jugador de la categoría sub-20 de Millonarios Santiago Castrillón, se encuentra en la Clínica La Colina luego de haber sufrido un desmayo este sábado cuando disputaba un partido contra Independiente Santa Fe.

Novedad de Falcao en Millonarios: Fabián Bustos dio nuevo parte y generó expectativa

Según ha trascendido, el nacido en Bucaramanga permanece en cuidados intensivos luego de haber tenido que ser traslado de emergencia en ambulancia tras el incidente ocurrido este sábado, 21 de marzo.

“Ya está en la clínica siendo atendido por todos los especialistas. Cualquier novedad se comunicará de manera oficial”, le confirmaron fuentes cercanas a SEMANA.

De igual forma, allegados le confirmaron a este medio que el joven, de 18 años de edad y con pasado en Águilas Doradas, se encuentra estable, pero su pronóstico aún no ha sido confirmado.

Deportes

Hay ruido en Selección Colombia tras última noticia de Kylian Mbappé: Francia saca ventaja

Ciclismo

Clasificación de la Milán-San Remo 2026: ni la caída detuvo al campeón Tadej Pogačar

Deportes

Jhon Córdoba pone en dilema a Néstor Lorenzo: estelar póker antes de unirse a Selección Colombia

Deportes

Novedad de Falcao en Millonarios: Fabián Bustos dio nuevo parte y generó expectativa

Deportes

Luis Díaz disfruta: Bayern Múnich encamina el título de Bundesliga tras la paliza a Unión Berlín

Deportes

Tabla de posiciones en Premier League: Liverpool tropieza con Brighton y compromete la Champions

Deportes

Once Caldas vs. Millonarios, EN VIVO; a qué hora y en dónde ver por TV el duelo de Liga BetPlay

Deportes

Incertidumbre en Bayern Múnich mientras Luis Díaz está con Colombia: habría salida clave

Deportes

La Fiscalía cita a figura de Millonarios tras las graves denuncias de Boyacá Chicó por la agresión a Pimentel

Deportes

Millonarios pierde a su delantero: parte médico detalla la baja en Liga BetPlay

Once Caldas vs. Millonarios, EN VIVO; a qué hora y en dónde ver por TV el duelo de Liga BetPlay

En desarrollo...