La ‘carita’ de René Higuita al sacar balota de Millonarios en el sorteo de Sudamericana: video es viral

Atlético Nacional ha tenido pesadillas en las últimas semanas con Millonarios. Los bogotanos, en menos de un mes, les ganaron dos duelos vitales a los verdes, dejándolos fuera de Copa Sudamericana y quitándoles tres puntos vitales en Liga BetPlay 2026-II.

De los dos, el golpe más duro fue la salida temprana de la competición internacional para la que se habían preparado haciendo una gran inversión. Alfredo Morelos y Chicho Arango fueron algunas de las contrataciones más rimbombantes, además de costosas.

Actos protocolarios del Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana 2026. Foto: Colprensa

En el gramado del Atanasio Girardot, el costo de la nómina no pesó, lo que sí marcó la diferencia fue un goleador como Rodrigo Contreras, que clavó dos goles a Nacional en su casa y encaminó la goleada a domicilio por 0-3.

Para Millonarios dicho triunfo también le trajo beneficios económicos altos, así como la clasificación a la fase de grupos, la cual fue sorteada en la noche del jueves pasado en Paraguay, país donde está la sede de la Conmebol.

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Higuita y su ‘carita’ al conductor del sorteo

René Higuita es gloria e ídolo de Atlético Nacional. Su incidencia en la historia de los verdolagas es total. A nivel internacional también es un referente del fútbol colombiano, por lo que es invitado a eventos como el sorteo de Sudamericana y Libertadores.

El exportero fue uno de los encargados de sacar las balotas en la gala del pasado 19 de marzo. Allí, mientras los conductores del evento iban hablando, le daban la señal para que le entregara a una delegada y ella sacara los nombres de los equipos.

Una vez salió Millonarios, Juan José Buscalia, que era jefe de la ceremonia, empezó a dar contexto del elenco azul: “Viene de ganarle en condición de visitante 0-3 a uno de sus eternos rivales: Atlético Nacional”.

Ante este comentario, René no pudo evitar hacer caras por tratarse del equipo verde del que es ídolo y, del contrario, que hace nada le hizo pasar un trago amargo en Medellín.

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Cómplice del momento malo para Higuita, la delegada de Conmebol le sonrió. Dichos segundos han servido para que los hinchas de Millonarios lo hagan viral en redes sociales, donde se han burlado un poco más de la derrota de su rival eterno, Nacional.

“Millonarios al grupo São Paulo“, acabó el presentador de la noche sobre el grupo al que cayó el representante colombiano en Sudamericana.

Estos son los grupos de la Sudamericana 2026

Grupo A

América de Cali (COL)

Tigre (ARG)

Macará (ECU)

Alianza Atlético (PER)

Grupo B

Atlético Mineiro (BRA)

Cienciano (PER)

Academia Puerto Cabello (VEN)

Juventud de Las Piedras (URU)

Grupo C

Sao Paulo (BRA)

Millonarios (COL)

Boston River (URU)

O’Higgins (CHI)

Grupo D

Santos (BRA)

San Lorenzo (ARG)

Deportivo Cuenca (ECU)

Recoleta (PAR)

Grupo E

Racing Club (ARG)

Caracas FC (VEN)

Independiente Petrolero (BOL)

Botafogo (BRA)

Grupo F

Gremio (BRA)

Palestino (CHI)

Montevideo City Torque (URU)

Deportivo Riestra (ARG)

Grupo G

Olimpia (PAR)

Vasco da Gama (BRA)

Audax Italiano (CHI)

Barracas Central (ARG)

Grupo H