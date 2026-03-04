Deportes

Copa Sudamericana: Millonarios toca el cielo en Medellín y mete a Atlético Nacional en una importante crisis

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentaron por la fase previa de la Copa Sudamericana.

William Horacio Perilla Gamboa

4 de marzo de 2026, 9:35 p. m.
Andrés Sarmiento con Sebastián Valencia
Andrés Sarmiento con Sebastián Valencia Foto: Colprensa

Era la noche definitiva. Atlético Nacional y Millonarios jugaron un partido clave de la temporada y de la historia. Era la cita única, que todos los hinchas esperaban. Azules y verdes se enfrentaron por un cupo a la fase de grupos de Copa Sudamericana. El juego se disputó en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín y fue transmitido en vivo por ESPN.

Millonarios iba en condición de visitante a uno de los estadios más complicados de Colombia y a verse las caras con uno de sus eternos rivales en la historia. Atlético Nacional esperaba hacer valer la localía que el sorteo de la Conmebol le dejó y avanzar a los grupos. Verdes y azules colocaron lo mejor de sus nóminas en 90 minutos de infarto.

Al final, la gloria fue para Millonarios, que dominó ampliamente a Nacional con un marcador que refleja la superioridad del equipo azul. Tres goles para un 3-1 definitivo dejan a Millonarios en la fase de grupos y al verdolaga en una crisis que incluso podría costarle el cargo al técnico Diego Arias.

Rodrigo Contreras celebra un gol ante Nacional.
Rodrigo Contreras celebra un gol ante Nacional. Foto: Colprensa

El Embajador fue superior, preciso en la definición y aprovechó todas las opciones de gol que tuvo. Rodrigo Contreras se consolidó como la figura del partido con un gran doblete y se confirma como uno de los mejores fichajes de la temporada. Además, que abrió el marcador con un golazo desde la mitad de cancha para silenciar el Atanasio Girardot.

Triunfo de Millonarios para clasificar en la Sudamericana

Dos goles de Contreras y uno más de Leonardo Castro permitieron a Millonarios ganar en Medellín y avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

La experiencia de Leonardo Castro ante la leyenda David Ospina. El goleador azul no titubeó y colocó un espectacular remate mientras el portero iba a su palo derecho. Leo se llenó de confianza para poner el balón en un lugar imposible para los guardametas.

Ahora, el embajador espera el sorteo de la Conmebol a mediados del mes de marzo. Por otra parte, Nacional se enfrenta a un mar de críticas y de burlas con el técnico Arias en la cuerda floja. Se busca entrenador en el club verdolaga y Fabián Bustos se consolida en Medellín con un proyecto que ilusiona a los hinchas.

