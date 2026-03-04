Potente remate de Leonardo Castro para silenciar el Atanasio y poner a Nacional muy cerca de la eliminación

El equipo azul aprovechó una defensa nerviosa de Atlético Nacional y otra vez le cobró. Las cosas se ponen muy mal para el local, que no ha podido presionar como esperaba y la línea de cinco le funciona al técnico Fabián Bustos.

Cuando el partido avanzaba 1-1, Millonarios otra vez encontró la fórmula para irse arriba en el marcador. El árbitro Wilton Sampaio se pilló una falta dentro del área donde no fue necesario ir a las pantallas del VAR. El juez central no pasó de largo el contacto de Simón García con Rodrigo Contreras, quien inmediatamente fue al suelo por el golpe en la parte trasera de su pie derecho.

Ante los reclamos de David Ospina, William Tesillo y los jugadores de Atlético Nacional, Sampaio se mantuvo en su posición y de inmediato Leonardo Castro tomó la pelota para cobrar el penalti. Las malas caras y la preocupación aumentaron en el Atanasio Girardot de Medellín.

Leonardo Castro es el goleador de Millonarios Foto: Lina Gasca

La experiencia de Leonardo Castro ante la leyenda David Ospina. El goleador azul no titubeó y colocó un espectacular remate mientras el portero iba a su palo derecho. Leo se llenó de confianza para poner el balón en un lugar imposible para los guardametas.

¿UN PENAL CONTRA DAVID OSPINA? ¡A ROMPER EL ARCO! Leo Castro ejecutó sin dudas y marcó el 2-1 de Millonarios vs. Atlético Nacional.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1yoJotaFbV — SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2026

Rodrigo Contreras marcó un gol Puskás

Y es que fue una noche de magia en la ciudad de Medellín. El escenario no podría ser otro. Un juego definitivo. Cabe recordar que el que gane avanza a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y el que pierda firmará un gran fracaso en la temporada. Rodrigo Contreras abrió el marcador en el Atanasio.

Sobre el minuto 21 del partido cayó la obra de arte de Rodrigo Contreras para consolidarse mucho más como uno de los mejores refuerzos de la temporada en el fútbol colombiano. Desde un tiro de esquina de Atlético Nacional se aceleró la jugada, aprovechó el desorden de la defensa, superó a William Tesillo y pudo rematar de forma precisa.

Fue un golazo para el 1-0 parcial de Millonarios ante Atlético Nacional, en un marcador que le metió presión al equipo verde en los primeros minutos del primer tiempo. Contreras fue titular en el esquema de ataque y la dupla con Leonardo Castro le está dando frutos al técnico Fabián Bustos.