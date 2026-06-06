Héctor Baldassi, el reconocido árbitro, analiza el nuevo poder del VAR para el Mundial 2026

Fue mundialista en Sudáfrica 2010, arbitró cuatro partidos, incluido España-Portugal de octavos de final, y dirigió la final de la Copa Libertadores en 2008 y 2010. Uno de los mejores árbitros de esta época habló con SEMANA y dio su punto de vista sobre las modificaciones arbitrales para este Mundial.

¿Puede un VAR con tantas facultades tener el efecto contrario y volver el fútbol más lento y pausado?

HÉCTOR BALDASSI: El VAR no está volviendo el fútbol más lento, al contrario, creo que todos los cambios que ha hecho han ayudado a hacer todo mejor, a disminuir el tiempo desperdiciado. Todo esto se hace en beneficio del deporte, del espectáculo.

En este Mundial el VAR podrá intervenir en situaciones como segundas tarjetas amarillas, tiros de esquina mal concedidos y algunas infracciones previas a jugadas a balón parado. ¿Cómo le parecen estas modificaciones?

H.B.: Estoy de acuerdo con todas las actualizaciones: la revisión en los tiros de esquina, la corrección en los errores de identidad. Creo que la International Board está avanzando en forma acertada con los cambios que implementará en la Copa del Mundo. Siempre buscamos que la tecnología termine siendo un medio para hacer un fútbol más justo, más transparente; que no haya favoritismos, y en este caso están muy bien las nuevas medidas.

¿Qué otros cambios hubiese incluido usted?

H.B.: Ninguno, creo que el VAR cumple una función importantísima sin quitarle el ingrediente humano al arbitraje. Es cierto que el árbitro ya no tiene tanto poder como antes, pero sigue siendo un eje importantísimo en el juego. La mayoría de estos cambios tienen objetivos claros: aumentar el tiempo real de juego en cada partido y desincentivar la pérdida deliberada de tiempo.

Con el avance del VAR, ¿hasta qué punto el juez central seguirá teniendo poder?

H.B.: Están las jugadas fácticas: si un balón cruzó la línea de gol o no, si fue fuera de juego o no, si fue saque de banda o no. Pero también están las interpretativas: la fuerza desmedida o temeridad en un contacto entre jugadores o si una mano fue en posición natural o antinatural, etcétera. En estas últimas, el criterio del árbitro sigue siendo fundamental.

¿Le hubiera gustado dirigir con el VAR?

H.B.: Cada época tiene sus cosas interesantes. Pero sí creo que haber dirigido con VAR cambia la forma de preparar el partido y de dirigirlo. Muchas veces vi las repeticiones y veía que había cometido un gran error. Y muchos de esos errores no hubieran sucedido con la existencia del VAR.

¿Quién es su árbitro favorito hoy? ¿Cómo ve el nivel del arbitraje para este Mundial?

H.B.: Clément Turpin es el árbitro favorito para mí hoy, me gusta como conduce, creo que llega con un muy buen nivel. Pero más allá de todos los cuestionamientos que se puedan presentar, al Mundial siempre llegan los mejores. La comisión de árbitros de la Fifa hace una evaluación constante e integral para decidir quién va a pitar.