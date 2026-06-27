🔴 Colombia vs. Portugal EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del partido que define el liderato del Grupo K en el Mundial 2026

Este sábado 27 de junio de 2026, la Selección Colombiana de fútbol se enfrentará a nada más ni nada menos que la Selección de Portugal para definir el primer puesto del grupo K en el Mundial de Fútbol 2026.

Canal y hora para ver los últimos partidos de la fase de grupos del Mundial 2026: Colombia, Inglaterra y más

Colombia vs. Portugal, el partido más esperado: la Selección afronta su reto más fuerte en la cita mundialista contra Cristiano Ronaldo

El conjunto del técnico Néstor Lorenzo viene en racha tras ganar sus últimos dos encuentros ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo, que les otorgaron la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Ahora, la selección tendrá su competencia más dura ante los actuales campeones de la Nations League, quienes buscarán la victoria para conseguir el primer puesto del grupo, tras haber parcialmente conseguido 4 puntos.

La selección de Colombia solo necesita de un empate para mantenerse como la primera de la tabla, pero recibirá una dura prueba ante el equipo liderado por la leyenda del deporte, el cinco veces balón de oro, Cristiano Ronaldo.

El encuentro se llevará a cabo a las 6:30 p.m. hora colombiana, en el Hard Rock Stadium, en la ciudad de Miami, Estados Unidos, siendo el encuentro de fase de grupos más esperado del Mundial.

Siga el minuto a minuto aquí:

7:30 a. m.: Banderazo de la hinchada en apoyo a la tricolor

Previo al encuentro entre Colombia y Portugal, miles de hinchas de la selección se acercaron a Fort Lauderdale, hotel donde hospeda la tricolor, para realizar un banderazo. Allí sonó el himno nacional del país.

7:00 a. m.: Último entrenamiento de la selección Colombia previo al encuentro

La tricolor realiza los últimos entrenamientos de preparación, entusiasmada y preparada para enfrentarse a la selección de Portugal.

6:30 a. m.: Posibles alineaciones para las selecciones de Colombia y Portugal

Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez, Jhon Córdoba y Luis Díaz.

Portugal: Diogo Costa, Joao Cancelo, Ruben Días, Renato Veiga, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

6:00 a. m.: ¿A qué hora juega Colombia contra la selección de Portugal?

El encuentro entre la selección de Colombia y de Portugal está programado para este sábado 27 de junio de 2026 a las 6:30 p.m., hora colombiana. El encuentro será en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami, en Estados Unidos.