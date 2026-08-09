Todo salió mal para David Alonso en el GP de Gran Bretaña: terminó en los últimos lugares

No fue el día para el piloto colombiano David Alonso, quien tuvo un bajo rendimiento durante el Gran Premio de Gran Bretaña al quedar en las últimas posiciones de la competencia.

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Luego de un parón en el Campeonato Mundial de Moto2, el corredor de 20 años venía con grandes ánimos luego de ser anunciado como piloto de Honda para 2027 en la máxima categoría.

Desafortunadamente, esa alegría no se vio reflejada en el circuito de Silverstone, lo que derivó en un fin de semana que le trajo demasiadas complicaciones a Alonso.

Los hechos comenzaron el pasado viernes, en el desarrollo del primer día de actividad, cuando el joven piloto colombiano no llegó a meterse en el grupo de los 14 en la práctica tras haber sufrido una caída, lo que le quitó la oportunidad de ingresar a la Q2.

El sábado las circunstancias fueron similares, ya que Alonso no pidió pasar a Q2 desde Q1, lo que derivó en que comenzara la carrera de este domingo en la 19.ª posición.

Al comienzo del Gran Premio de Gran Bretaña, el piloto comenzó con un buen arranque, pasando de la casilla 19 a la 15. No obstante, cuando intentó seguir escalando posiciones, Alonso recibió una penalización al chocar con el neerlandés Collin Veijer cuando intentaba realizar una curva.

The reason for David Alonso long lap penalty. Causing a crash with Collin Veijer#Moto2 #BritishGP pic.twitter.com/rpMtHHhjGu — Katie A (@AdamsKateMa) August 9, 2026

El impacto provocó que Alonso perdiera la estela del grupo de adelante y que, luego de hacer la vuelta y recibir la penalización, cayera a la 25.ª posición.

La carrera prácticamente terminó en ese momento para el colombiano de 20 años, quien, a pesar de seguir intentando escalar posiciones para sumar puntos, finalizó la carrera en la 21.ª posición.

Luego de la carrera, Alonso se refirió al choque que tuvo con Veijer y se disculpó por lo ocurrido.

“Primero de todo quiero pedir perdón a Collin Veijer. En la primera vuelta he entrado un poco tarde en la chicane y no he podido evitar el contacto. En general, me ha costado todo el fin de semana y en la carrera, con la long lap todavía me ha costado más avanzar”, dijo Alonso.

David Alonso Foto: Getty Images

Luego de compartir sus disculpas, comentó acerca de lo que fue su fin de semana.

“Me costaba coger velocidad y ritmo. Aparentemente tenía margen, pero si apretaba un poco más, tenía la sensación de que me iba a caer, y así es complicado pilotar. Ahora toca olvidar este fin de semana y empezar a preparar la siguiente carrera, que será en Aragón dentro de dos semanas”, agregó.

La jornada del día de hoy tuvo como ganador al piloto checo Filip Salac, quien consiguió su primera victoria en Moto2.