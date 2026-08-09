La licencia de conducción es un documento obligatorio para los conductores de Colombia; sin embargo, también puede ser un documento fácil de olvidar en casa, por lo que a los ciudadanos les puede surgir la pregunta: ¿Es obligatorio salir de casa con la licencia de conducción en la billetera cada vez que se va a manejar?

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La respuesta puede generar dudas entre los conductores, especialmente porque actualmente existen mecanismos digitales que permiten consultar la información del ciudadano y de sus documentos de tránsito.

Sin embargo, la normativa es clara. El artículo 17 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 2251 de 2022, establece que las autoridades, organismos y agentes de tránsito deben dar por cumplida la obligación de portar documentos como la licencia de conducción mediante la consulta en los sistemas de información oficiales.

“Las autoridades de tránsito, organismos de tránsito y agentes de tránsito deberán dar por cumplida la obligación de portar los documentos como: documento de identidad, licencia de conducción, licencia de tránsito, […] SOAT y certificado de revisión técnico mecánica y de gases, mediante la consulta en los Sistemas de Información establecidos por la autoridad de tránsito competente, sin que sea exigible su presentación en físico”, dice explícitamente la norma.

De esta manera, la regla explica que no es obligatorio portar el documento físico, siempre y cuando sea posible la validación del mismo a través de los canales digitales oficiales.

La licencia se puede mostrar digitalmente por las páginas del RUNT. Foto: Getty Images

La legislación contempla una licencia de conducción en formato digital. El artículo 17 señala que, además de recibir la licencia física, el conductor puede solicitar la expedición adicional de la licencia digital, que se puede consultar en la página oficial del RUNT.

El documento digital contiene los datos registrados del conductor y, según la norma, tiene los mismos efectos legales que la licencia física. Además, debe ser aceptado por los cuerpos de control y puede presentarse desde un dispositivo tecnológico portátil.

El Ministerio de Transporte también ha publicado conceptos relacionados con el porte de la licencia física y con la licencia de conducción digital, dentro de sus documentos oficiales.

La gran contradicción de la norma

La norma establece que la autoridad puede verificar la información mediante los sistemas habilitados. Por eso, la ausencia del documento físico no significa por sí sola que el conductor esté cometiendo la infracción de conducir sin licencia.

Sin embargo, el artículo 131 contempla como infracción B1 conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción. En ese caso, puede pedir que un familiar, amigo o conocido le alcance el documento.