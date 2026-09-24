María Margarita Giraldo se descargó contra Mafe Carrascal por foto con Sandra Ramírez y le tiró ácido mensaje: “Barata y marchita”

Durante una Plenaria de la Cámara de Representantes, la congresista María Fernanda Carrascal, integrante del Pacto Histórico, exhibió una fotografía en la que aparece junto a Sandra Ramírez, exsenadora y dirigente del partido Comunes.

Ramírez hizo parte de las antiguas Farc y fue pareja de Manuel Marulanda Vélez, conocido como Tirofijo, quien lideró durante décadas esa organización guerrillera.

“No me avergüenza”: Mafe Carrascal luce una foto con Sandra Ramírez, viuda de Tirofijo, y dice que defenderá a la JEP

Ante los demás representantes, Carrascal levantó una ampliación de la imagen y manifestó su intención de que todos los presentes pudieran observarla. Durante su intervención, destacó la condición de excombatiente de Ramírez y aseguró que había contribuido a que su reincorporación a la vida civil fuera posible.

Asimismo, afirmó que no siente vergüenza por aparecer junto a la exsenadora y defendió públicamente la fotografía. Carrascal relacionó su postura con el respaldo que ha mantenido al Acuerdo de Paz y a la participación política de quienes dejaron las armas tras el proceso de desmovilización.

Ante esta noticia, María Margarita Giraldo, famosa actriz, reaccionó a un post de X, apuntando a las congresistas por sus decisiones.

“La representante de la extrema izquierda Mafe Carrascal desató indignación al exhibir e imprimir en el Congreso una fotografía junto a alias Sandra Ramírez, viuda del genocida Tirofijo e investigada por la JEP por el reclutamiento de menores para satisfacer las aberraciones sexuales de los cabecillas de las Farc. Carrascal afirmó no sentir vergüenza y que luchará por perpetuar la impunidad de la corte fariana de Juan Manuel Santos”, se lee en la imagen.

La artista, además, criticó la manera en que las parlamentarias se comportan en estos espacios políticos. Indicó que avergüenzan con sus conductas, basadas en la ideología de izquierda.

“Alejandra Omaña y María Fernanda Carrascal avergüenzan cada día al Congreso con sus mensajes y su inanidad para presentar propuestas. Inútiles útiles a una ideología barata y marchita”, escribió en el post.