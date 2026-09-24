Presley Gerber, sus últimas horas y la sustancia que vuelve a poner el foco en su muerte

Con el paso de los días comienzan a conocerse nuevos detalles sobre las últimas horas de Presley Gerber, quien fue hallado sin vida el pasado 20 de septiembre en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, en Los Ángeles. El hijo de Cindy Crawford, de 27 años, fue encontrado en una de las habitaciones de la residencia, cerca de la cama, aunque no sobre ella.

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Según información publicada previamente por TMZ, Presley habría llegado al exclusivo centro durante la noche del sábado bajo los efectos de una sustancia.

Horas después, fue encontrado muerto. El modelo contaba además con un terapeuta especializado en adicciones disponible las 24 horas, un profesional que lo acompañaba con frecuencia y que le había brindado apoyo durante los meses previos. Por ahora, no está claro si estaba con él aquel fin de semana.

Las primeras versiones apuntan a que Presley pudo haber sufrido un paro cardíaco durante la mañana del domingo.

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford Foto: Getty Images

La autopsia ya fue realizada, pero la causa oficial de la muerte continúa pendiente de los resultados toxicológicos y de otras pruebas forenses. La Policía de Santa Mónica investiga el caso como una posible sobredosis, aunque hasta el momento no existen indicios de criminalidad.

En medio de la tragedia, la familia ha pedido privacidad. Un representante de Cindy Crawford, Rande Gerber y Kaia Gerber aseguró que atraviesan un momento especialmente doloroso. Poco después del fallecimiento, Cindy fue fotografiada entrando en la casa de su hijo junto a su marido.

Durante sus procesos de rehabilitación, Presley siempre contó con el apoyo de sus padres, Rande Gerber y Cindy Crawford. Foto: FilmMagic

Según una fuente citada por Page Six, la supermodelo está completamente devastada y la familia todavía intenta asimilar lo ocurrido.

Mientras avanza la investigación, también han surgido versiones sobre los problemas de Presley con las drogas.

Fuentes de TMZ aseguran que mantenía una lucha recurrente contra las adicciones y que un médico le habría recetado ketamina. Personas de su círculo cercano estarían molestas con el doctor y consideran que debería responder a ello.

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Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado que la ketamina esté relacionada con la muerte ni que el médico esté siendo investigado.

La causa definitiva dependerá de los análisis forenses pendientes, que podrían aportar las respuestas sobre qué ocurrió durante las últimas horas del modelo.